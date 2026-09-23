この夏、計画は思い描いていた通りにはまったく進まなかった。まずラングニック、次いでクロシェの話が立ち消えになった。 フットボール部門の責任者を置くという構想、つまり、あらゆることがオーナーのカーディナーレによる最終評価へとつながる組織の中で頂点に立つ人物を据えるという考えは、ジョルジョ・フルラーニの全権をはく奪した改革において、常にレッドバードの議題にあった。そしてその改革は、イタリアサッカーで理解されているようなスポーツディレクターの役割も消し去った。

カーディナーレは、自らが革命と見なすこの路線、すなわちイタリア型モデルからの決別を進める考えで、新たなHead of Footballの選定を加速させる意向だ。つまり、ルベン・アモリムと二人三脚で働き、最も難しい局面で彼を支える幹部を据えようとしている。