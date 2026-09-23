ベンフィカ戦の大敗を受け、レッチェ戦で見せたミランの即座のリアクション。その裏にある要因の一つが、ルベン・アモリムのマネジメントだ。彼はプリシッチ、サレマーケルス、モドリッチといったロッカールームのベテラン数人と話し合う時間を設けた。彼らはこの試合で最も良かった選手たちの一人であり、すべてを偶然で片づけることはできない。この1週間でポルトガル人指揮官が数々の問題を解決したことで、クラブにはミラネッロでの日常の中で、その経験と知識をチームのために生かせる現場の人材を配置する必要性が明確になった。
翻訳者：
ミラン、カーディナーレ会長はより強固な経営体制の構築を望む。フットボール部門責任者が就任へ、クロシェも候補に残る
カルディナーレは世界レベルの体制を目指している
この夏、計画は思い描いていた通りにはまったく進まなかった。まずラングニック、次いでクロシェの話が立ち消えになった。 フットボール部門の責任者を置くという構想、つまり、あらゆることがオーナーのカーディナーレによる最終評価へとつながる組織の中で頂点に立つ人物を据えるという考えは、ジョルジョ・フルラーニの全権をはく奪した改革において、常にレッドバードの議題にあった。そしてその改革は、イタリアサッカーで理解されているようなスポーツディレクターの役割も消し去った。
カーディナーレは、自らが革命と見なすこの路線、すなわちイタリア型モデルからの決別を進める考えで、新たなHead of Footballの選定を加速させる意向だ。つまり、ルベン・アモリムと二人三脚で働き、最も難しい局面で彼を支える幹部を据えようとしている。
クロシェは依然として候補だが、唯一ではない
レッドバードに近い関係者の間から伝わってくる情報によれば、新たなフットボール部門責任者は2～3人の候補者リストから選ばれる見通しだ。その中では、ここ数カ月の対立があったにもかかわらず、現在もアイントラハト・フランクフルトで職務に就いているマルクス・クロシェの候補が引き続き有力視されている。おそらく、この経験豊富なドイツ人幹部の候補が最有力であり、この件に関しては近く新たな動きがあるとみられる。
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