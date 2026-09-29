ミラン、カーディナーレはできるだけ早くフットボール部門責任者を契約したい意向　クロシェの評価は下落中

マルクス・クロシェのプロフィールへの関心は、この夏を通して生まれていた。当時、ミランはまさにフロント陣の大改革を経験しており、その始まりは前CEOジョルジョ・フルラーニ、スポーツディレクターのイグリ・ターレ、テクニカルディレクターのジェフリー・モンカダ、そして監督マッシミリアーノ・アッレグリの退任だった。その後は指揮官ルベン・アモリムの就任、さらにカルディナーレに直接報告する新たな機能的かつ戦略的なチームへと経営部門全体を再編する動きへと続いた。

この長い夏の間、レッドバードのオーナーは、スポーツ部門のトップを置くかどうかを検討していた。その役職はテクニカル部門全体を統括し、現在そして将来のミランに向けたオーナー陣のビジョンと意図を共有する存在として想定されていた。

クロシェはそれまで候補リストに残っており、再び有力候補として急浮上したようにも見えた。しかし、得られた情報によれば、実現の可能性は大幅に低下しており、ゼロに近い状況だ。