ミランでは現在、評価作業が本格化している。レッドバードのオーナー兼創設者であるジェリー・カルディナーレは、クラブの経営体制に加える理想的な人物について、なお検討を続けている。ミランのオーナーの考えは、この中断期間中に動きを加速させ、スポーツ部門の体制内で軸となり得る人物の選定にたどり着くことだ。
ミラン、カーディナーレはできるだけ早くフットボール部門責任者を契約したい意向 クロシェの評価は下落中
クロシェの就任は遠のく
マルクス・クロシェのプロフィールへの関心は、この夏を通して生まれていた。当時、ミランはまさにフロント陣の大改革を経験しており、その始まりは前CEOジョルジョ・フルラーニ、スポーツディレクターのイグリ・ターレ、テクニカルディレクターのジェフリー・モンカダ、そして監督マッシミリアーノ・アッレグリの退任だった。その後は指揮官ルベン・アモリムの就任、さらにカルディナーレに直接報告する新たな機能的かつ戦略的なチームへと経営部門全体を再編する動きへと続いた。
この長い夏の間、レッドバードのオーナーは、スポーツ部門のトップを置くかどうかを検討していた。その役職はテクニカル部門全体を統括し、現在そして将来のミランに向けたオーナー陣のビジョンと意図を共有する存在として想定されていた。
クロシェはそれまで候補リストに残っており、再び有力候補として急浮上したようにも見えた。しかし、得られた情報によれば、実現の可能性は大幅に低下しており、ゼロに近い状況だ。
カルディナーレが探しているもの
クロシェは、ドイツでの長い職業経験の中で、加入と放出の両面における移籍市場で常に幅広い裁量を与えられてきた。 ただし、ミランで与えられるその余地は、より明確な範囲を持つことになる。なぜなら、カルディナーレは自身のミランに対し、組織体制とともに戦略レベルでチームとして機能することを望んでいるからだ。ただし重要な条件がある。最終決定権は常に彼自身にあるという点だ。加えてカルディナーレは、ゴンサロ・ラモスを巡るパリ・サンジェルマンとの交渉や、モレイラを巡るストラスブールとの交渉（いずれも両選手の代理人であるメンデスの補佐を受けた）でそうしてきたように、より複雑な交渉を今後も直接主導していく意向だ。
つまり、特に放出市場で役立つ広い人脈を持ち、監督とともに、そして監督のために働ける幹部を探しているということだ。スポーツ部門全体を監督するテクニカルディレクターではあるが、過去にカルディナーレが常に世界の反対側にいた頃のような全面的な権限委譲は伴わない。
この明確な立場は、クロシェのニーズや仕事の進め方には合致しない。ここ数日、レッドバードのオーナーにはフラメンゴのゼネラルディレクターであるボトの候補が提示されていたが、現時点では特に強い関心を引いてはいない。それでも候補者リストは、外国人幹部の任命につながる見通しだ。
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