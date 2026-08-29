セリエA第2節でヴェネツィアに勝利した後も、ミランのオーナー、ジェリー・カルディナーレはミラノを離れていない。『Sportmediaset』によると、この時間帯にロッソネリのクラブオーナーはミラノ中心部で行われている移籍市場に関する会議に参加しており、そこにはアモリム、アルムシュタット、ガーディナーも出席している。9月1日20時に終了する夏の移籍市場の最終局面を見据え、今後の動きが検討されている。
翻訳者：
ミラン、カーディナーレとアモリムが移籍市場をめぐって会談：その詳細
レオンをガラタサライへ放出したミランは、市場でファンタジスタの獲得を目指している。ただし、ミラノのクラブがアモリムにセンターバックと左サイドの選手も加えようとする可能性は排除されていない。この数時間で、ノッティンガム・フォレストのサイドの選手であるオマリ・ハッチンソンへの接触が強まっており、移籍市場に関する会談でもおそらく彼について話し合われている。
また、ゴンサロ・ラモスの控えをめぐる状況にも注目だ。カリアリがフランチェスコ・カマルダについて情報を求めている。
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