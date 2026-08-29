レオンをガラタサライへ放出したミランは、市場でファンタジスタの獲得を目指している。ただし、ミラノのクラブがアモリムにセンターバックと左サイドの選手も加えようとする可能性は排除されていない。この数時間で、ノッティンガム・フォレストのサイドの選手であるオマリ・ハッチンソンへの接触が強まっており、移籍市場に関する会談でもおそらく彼について話し合われている。





また、ゴンサロ・ラモスの控えをめぐる状況にも注目だ。カリアリがフランチェスコ・カマルダについて情報を求めている。