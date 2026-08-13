ポルトガル人指揮官は、この1カ月の間にミラネッロとツアーを通じて大半の選手たちと密に仕事をしてきた。そして、その結論に達し、ミランのオーナーと幹部陣、なかでもアルムシュタットに対し、自身のサッカーの考えに照らして必要ではないと見ている選手が誰なのかを明確に伝えた。





すでに名前が挙がっているのは オドグ、トモリ、フォファナで、構想外となっており、新たな移籍先を探すことが認められている。一方で、やや驚きをもってクリストファー・エンクンクの名前も挙がった。 わずか1年前に3700万ユーロでミランに加入したばかりだが、現在は移籍市場に出されている。今や退団候補のショートリストに入っており、これらの選手たちは放出に向けて、すでに最善の移籍先を見つける作業が進められている。そのため、チームメートとともに練習しておらず、今後もともに練習することはなく、フェッラゴーストに行われるマンチェスター・ユナイテッドとの親善試合のメンバーにも入らない。 このほか、フィリッポ・テッラッチャーノ、エストゥピニャン、サンティ・ヒメネスも退団の可能性がある選手たちとして挙がっている。