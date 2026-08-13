ジェリー・カルディナーレがミラネッロにヘリコプターで到着、ミランの行方を決めるために。ここ数日で伝えられていた通り、レッドバードのトップはカルナーゴのトレーニングセンターに到着し、チームと監督に会った。
翻訳者：
ミラン、カーディナーレとアモリムが会談 戦力外候補リストが判明、驚きの名前としてエンクンクも含まれる
選択の時だ
アモリムが予告していた通り、今日は決断の日となった。ミランに残れる者と、逆に去らなければならない者について最終的な判断が下されるとともに、補強面の総括も行われた。ラモスとヒラの加入後、長い停滞期間を過ごしていた新戦力獲得の動きは、8月最後の2週間で再び動き出さなければならない。ミランの陣容を最終的に形作るためだ。
退団と加入
ポルトガル人指揮官は就任会見の場でそう話していた。いかなる決断を下す前にも、まずは手元の選手たちを自ら見極める必要があると。こうしてアモリムは自身の考えと決断を経営陣に伝えたが、最終的な判断は常にジェリー・カルディナーレに委ねられる。
戦力外選手のリスト
ポルトガル人指揮官は、この1カ月の間にミラネッロとツアーを通じて大半の選手たちと密に仕事をしてきた。そして、その結論に達し、ミランのオーナーと幹部陣、なかでもアルムシュタットに対し、自身のサッカーの考えに照らして必要ではないと見ている選手が誰なのかを明確に伝えた。
すでに名前が挙がっているのは オドグ、トモリ、フォファナで、構想外となっており、新たな移籍先を探すことが認められている。一方で、やや驚きをもってクリストファー・エンクンクの名前も挙がった。 わずか1年前に3700万ユーロでミランに加入したばかりだが、現在は移籍市場に出されている。今や退団候補のショートリストに入っており、これらの選手たちは放出に向けて、すでに最善の移籍先を見つける作業が進められている。そのため、チームメートとともに練習しておらず、今後もともに練習することはなく、フェッラゴーストに行われるマンチェスター・ユナイテッドとの親善試合のメンバーにも入らない。 このほか、フィリッポ・テッラッチャーノ、エストゥピニャン、サンティ・ヒメネスも退団の可能性がある選手たちとして挙がっている。
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