ジェリー・カルディナーレがミラネッロにヘリコプターで到着、ミランの今後を決めるために。ここ数日で予告されていた通り、レッドバードのトップはカルナーゴのトレーニングセンターに到着し、チームと監督に会った。
翻訳者：
ミラン、カーディナーレとアモリムが会談：余剰戦力のリストが判明、驚きの名前としてエンクンクも。カーディナーレは補強獲得を保証する
決断の時が来た
アモリムが予告していた通り、今日は決断の日となった。ミランに残れる者と、逆に去らなければならない者について最終決定が下されるとともに、加入面の移籍市場についての総括も行われた。ラモスとヒラの加入後、長い停滞期を迎えていた補強は、8月最後の2週間で再び動きを見せ、ミランの陣容を固める必要がある。
放出と補強
ポルトガル人指揮官は就任会見でそう話していた。いかなる決断を下す前にも、まずは自ら手元の選手たちを見極める必要があると。こうしてアモリムは自身の考えと判断を経営陣に伝えたが、最終的な決定権は常にジェリー・カルディナーレにある。
戦力外候補のリスト
ポルトガル人指揮官は、ミラネッロとツアーの間で大半の選手たちと密接に仕事をするための1か月を得ており、その結果として結論に達した。そしてミランのオーナーと首脳陣、とりわけアルムシュタットに対し、自身のサッカーの考えにとって有用ではないと見ている選手が誰なのかを明確に伝えた。
すでに名前が挙がっているのは、オドグ、トモリ、フォファナで、構想外となっており、新たな移籍先を見つけることが認められている。一方で、やや驚きをもってクリストファー・エンクンクの名前も挙がった。 わずか1年前に3700万ユーロでミランに加入したばかりだが、現在は放出候補のショートリストに入っている。これらの選手は退団に向けた動きの対象となっており、すでに移籍に向けて最善の解決策を探す作業が進められている。そのため、彼らはチームメートと練習しておらず、今後も練習せず、フェッラゴストに行われるマンチェスター・ユナイテッドとの親善試合にも招集されない。 このほか、フィリッポ・テッラッチャーノ、エストゥピニャン、サンティ・ヒメネスも退団の可能性がある選手たちだ。
加入へ
補強に関しては、アモリムは、構想外の選手たちがどのような形で、いつ放出されるかに関係なく、カルディナーレが指揮官の求める選手を獲得するとの保証を得ている。 ミランのマーケット担当チームは、加入と放出の両面で動いている。
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