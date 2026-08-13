ポルトガル人指揮官は、ミラネッロとツアーの間で大半の選手たちと密接に仕事をするための1か月を得ており、その結果として結論に達した。そしてミランのオーナーと首脳陣、とりわけアルムシュタットに対し、自身のサッカーの考えにとって有用ではないと見ている選手が誰なのかを明確に伝えた。





すでに名前が挙がっているのは、オドグ、トモリ、フォファナで、構想外となっており、新たな移籍先を見つけることが認められている。一方で、やや驚きをもってクリストファー・エンクンクの名前も挙がった。 わずか1年前に3700万ユーロでミランに加入したばかりだが、現在は放出候補のショートリストに入っている。これらの選手は退団に向けた動きの対象となっており、すでに移籍に向けて最善の解決策を探す作業が進められている。そのため、彼らはチームメートと練習しておらず、今後も練習せず、フェッラゴストに行われるマンチェスター・ユナイテッドとの親善試合にも招集されない。 このほか、フィリッポ・テッラッチャーノ、エストゥピニャン、サンティ・ヒメネスも退団の可能性がある選手たちだ。