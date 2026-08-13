ポルトガル人指揮官はこの1か月、ミラネッロとツアーの両方で大半の選手たちと密接に仕事をしてきた。その結果、自身のサッカーのアイデアに照らして必要ではないと考える選手が誰なのかを、ミランのオーナーと首脳陣、とりわけアルムシュタットに明確に伝えた。





すでに名前が挙がっているのはオドグ、トモリ、フォファナで、構想外となっており、別の行き先を探すことが認められている。一方で、やや驚きをもってクリストファー・ンクンクの名前も挙がった。わずか1年前に3700万ユーロでミランに加入したばかりだが、市場に出ている。現在は放出候補のショートリストに入っており、これらの選手たちの売却に向けて最善の解決策を見つける作業がすでに進められている。そのため、彼らはチームメートと練習しておらず、今後も一緒に練習することはなく、フェッラゴストのマンチェスター・ユナイテッド戦にも招集されない。 さらに、フィリッポ・テッラッチャーノ、エストゥピニャン、サンティ・ヒメネスのように、移籍の可能性がある選手もいる。





一方、この数週間でポルトガル人指揮官を納得させ、残留するのはロフタス＝チークとムサーだ。