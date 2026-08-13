ジェリー・カルディナーレがヘリコプターでミラネッロ入り、ミランの行方を決めるために。ここ数日で伝えられていた通り、レッドバードのトップはチームと監督に会うため、カルナーゴのトレーニングセンターに到着した。
翻訳者：
ミラン、カーディナーレとアモリムが会談：フォファナ、トモリ、エンクンクは退団へ。ロフタス＝チークとムサは残留、カーディナーレの保証だ
選択の時
アモリムが予告していた通り、今日は決断の日となった。ミランに残れるのは誰で、逆に去らなければならないのは誰かについて最終決定が下されるとともに、補強面の移籍市場についての総括も行われた。ラモスとヒラの加入後、長い停滞期を過ごしてきた補強は、8月最後の2週間で再び動きを見せる必要があり、ミランの陣容を最終的な形に整えなければならない。
退団と加入
ポルトガル人指揮官は就任会見の場でそう話していた。いかなる決断を下す前にも、まずは手元の選手たちを自ら見極める必要があると。こうしてアモリムは自身の考えと決定を経営陣に伝えたが、最終判断を下すのは常にジェリー・カルディナーレだ。
戦力外選手リスト
ポルトガル人指揮官はこの1か月、ミラネッロとツアーの両方で大半の選手たちと密接に仕事をしてきた。その結果、自身のサッカーのアイデアに照らして必要ではないと考える選手が誰なのかを、ミランのオーナーと首脳陣、とりわけアルムシュタットに明確に伝えた。
すでに名前が挙がっているのはオドグ、トモリ、フォファナで、構想外となっており、別の行き先を探すことが認められている。一方で、やや驚きをもってクリストファー・ンクンクの名前も挙がった。わずか1年前に3700万ユーロでミランに加入したばかりだが、市場に出ている。現在は放出候補のショートリストに入っており、これらの選手たちの売却に向けて最善の解決策を見つける作業がすでに進められている。そのため、彼らはチームメートと練習しておらず、今後も一緒に練習することはなく、フェッラゴストのマンチェスター・ユナイテッド戦にも招集されない。 さらに、フィリッポ・テッラッチャーノ、エストゥピニャン、サンティ・ヒメネスのように、移籍の可能性がある選手もいる。
一方、この数週間でポルトガル人指揮官を納得させ、残留するのはロフタス＝チークとムサーだ。
加入へ
補強に関しては、アモリムは、構想外の選手たちがどのような形で、またいつ放出されるかにかかわらず、カルディナーレが指揮官の要求した選手を獲得するとの保証を得ている。 ミランの補強担当チームは、加入と放出の両面で動いている。
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。