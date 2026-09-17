カルディナーレとアモリムの関係は直接的で、率直かつ誠実だ。テクニカルスタッフとフロント陣の間には完全な意思疎通がある。そのうえで、レッドバードのトップは、攻撃的なサッカーで勝つことを望んでいる。相手を支配することを目指すサッカーだ。このプロジェクトは野心的であり、とりわけアモリムにはイタリアサッカーと自身のスカッドを理解する時間が与えられなければならない。直近の数試合はミランのオーナーを失望させた。チームから明確なアイデンティティーが見えなかったからであり、この点についてはさまざまな分析が行われることになる。





最後に、同様に重要なのが、今夏に総額1億5000万ユーロを投じて獲得した選手たちの価値向上だ。カルディナーレはラモスのゴールを求める一方で、モレイラをギラとともに先発で起用することも望んでいる。今後の話し合いの中で、カルディナーレは360度の報告を求めることになる。