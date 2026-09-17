敗戦翌日、ミランにとってベンフィカ戦の敗戦の後味は極めて苦いものとなっている。昨日のサン・シーロでは、前半終了時にも試合終了のホイッスル後にも、パブロビッチらのあらゆる面で低調なパフォーマンスに対してブーイングが飛んだ。スイス時計のように正確に、今季初黒星がやってきた一方で、リーグ戦ではミランはシーズン序盤のここまで4試合で獲得可能な12ポイントのうち8ポイントを手にしている。何より、戦術面での後退があり、セリエA第5節の時点にすぎないとはいえ、考えさせられずにはいられない。
Getty Images/Calciomercato
翻訳者：
ミラン、カーディナーレが今後数時間以内にイタリア入りへ。オーナーはチームへの近さを示したい考えだ
カーディナーレがイタリア入り
この夏を通してオーナーがミラノに常駐していただけに、ミラン対ベンフィカ戦でカーディナーレが不在だったことは、いずれにしてもニュースだった。同時に、365日ずっとイタリアにいるはずがないのも確かで、アメリカでのビジネスは単に一時停止されていただけだ。編集部の取材によると、カーディナーレは今後数時間のうちにイタリア入りし、日曜夜のレッチェ戦では通常通りサン・シーロに姿を見せる見通しだ。
アモリムに何を求めているのか
カルディナーレとアモリムの関係は直接的で、率直かつ誠実だ。テクニカルスタッフとフロント陣の間には完全な意思疎通がある。そのうえで、レッドバードのトップは、攻撃的なサッカーで勝つことを望んでいる。相手を支配することを目指すサッカーだ。このプロジェクトは野心的であり、とりわけアモリムにはイタリアサッカーと自身のスカッドを理解する時間が与えられなければならない。直近の数試合はミランのオーナーを失望させた。チームから明確なアイデンティティーが見えなかったからであり、この点についてはさまざまな分析が行われることになる。
最後に、同様に重要なのが、今夏に総額1億5000万ユーロを投じて獲得した選手たちの価値向上だ。カルディナーレはラモスのゴールを求める一方で、モレイラをギラとともに先発で起用することも望んでいる。今後の話し合いの中で、カルディナーレは360度の報告を求めることになる。
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