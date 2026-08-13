今日は決断の日だと、アモリムが予告していた通りだ。ミランに残れるのは誰で、逆に去らなければならないのは誰かについて最終決定が下されるほか、補強面での総括も行われる。補強はラモスとヒラの加入後、長い停滞期間を過ごしてきたが、8月最後の2週間で再び動き出し、ミランの陣容を固めなければならない。











