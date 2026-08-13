ジェリー・カルディナーレがこの瞬間、ヘリコプターでミラネッロに到着した。ここ数日で伝えられていた通り、レッドバードのトップはカルナーゴのトレーニングセンターを訪れ、チームと監督に会う。
Getty Images/Calciomercato
翻訳者：
ミラン、カーディナーレがヘリコプターでミラネッロ入り：これからアモリムと移籍市場をめぐる首脳会談へ
選択の時だ
今日は決断の日だと、アモリムが予告していた通りだ。ミランに残れるのは誰で、逆に去らなければならないのは誰かについて最終決定が下されるほか、補強面での総括も行われる。補強はラモスとヒラの加入後、長い停滞期間を過ごしてきたが、8月最後の2週間で再び動き出し、ミランの陣容を固めなければならない。
退団と加入
ポルトガル人指揮官は、就任会見の場でそう語っていた。いかなる決断を下す前にも、まずは手元の選手たちを自ら見極める必要があると。アモリムは自身の考えと判断を経営陣に伝えることになるが、最終決定権はあくまでジェリー・カルディナーレにある。
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