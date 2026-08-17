ミラン、カーディナーレがエンドリッキ獲得に動くも、レアル・マドリーはレンタル移籍を拒否

エンドリッキはレアル・マドリーで自らの力を示したいと考えており、この移籍市場でのレンタル移籍の可能性を認めないよう、クラブとジョゼ・モウリーニョを説得した。ここ数日では、同じ返答がローマにも伝えられていた。ローマもまた、彼の獲得に動いていたクラブの一つだった。

現時点ではレンタル移籍はなし。というのも、レアル・マドリーは前線の選手層が非常に厚く、この数日中、あるいは遅くとも1月には、退団に向けてゴーサインが出る可能性も排除されていないからだ。そしてその場合、選手本人とレアル・マドリーはともに、新たな行き先候補としてミランが関心を示していることをすでに把握している。