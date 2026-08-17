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ライブ
cm grafica endrick milan
Emanuele Tramacere

翻訳者：

ミラン、カーディナーレがエンドリッキ獲得に動くも、レアル・マドリーはレンタル移籍を拒否

ACミラン
ローマ
エンドリッキ

ブラジル人選手は売りに出されていないが、ミランは獲得候補に名を連ねた。

モレイラやレオン、ンクンクの退団だけではない。ミランはゴンサロ・ラモスとクリスティアン・プリシッチの後ろに加えることのできる、攻撃のジョーカー、ファンタジスタの獲得を引き続き模索している。

そしてきょう、ファブリツィオ・ロマーノによれば、移籍市場を動かそうと、ミランはレアル・マドリー所属のブラジル人FWエンドリッキの関係者に接触を試みた。

  • カーディナーレが動いた

    ファブリツィオ・ロマーノが伝えたところによると、交渉のテーブルを開くため、ジェリー・カルディナーレが自ら動いた。オーナーはレアル・マドリーと選手の代理人の双方に接触したものの、すぐに停滞に直面した。ただ、それも無駄ではない可能性がある。

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  • レンタル移籍は、今のところなし

    エンドリッキはレアル・マドリーで自らの力を示したいと考えており、この移籍市場でのレンタル移籍の可能性を認めないよう、クラブとジョゼ・モウリーニョを説得した。ここ数日では、同じ返答がローマにも伝えられていた。ローマもまた、彼の獲得に動いていたクラブの一つだった。

    現時点ではレンタル移籍はなし。というのも、レアル・マドリーは前線の選手層が非常に厚く、この数日中、あるいは遅くとも1月には、退団に向けてゴーサインが出る可能性も排除されていないからだ。そしてその場合、選手本人とレアル・マドリーはともに、新たな行き先候補としてミランが関心を示していることをすでに把握している。

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