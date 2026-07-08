ミランのオーナー、ジェリー・カルディナーレ氏は、アモリム新監督の就任会見で「今日はミランにとって重要な日です。私は新監督を紹介するためにここに来ました。昨シーズン終了以来、多くのことが変わりました。私がオーナーになって初めて、多くの新しい取り組みを行います。この1か月で6か月分の会議を行い、監督とクラブ側のいくつかの点を再検討しました」と語った。
翻訳者：
ミラン、カルディナーレ：「勝利を目指す。エキサイティングで楽しいサッカーをしたい。その責任は私が負う」
勝つために戦う
「我々はミランを再び偉大で輝かしい過去に戻したい。それは皆にとって重要だ。我々は勝つためにプレーする。負けないためにプレーするわけではない。これが我々の新しいスタイルだ。エキサイティングで、見ていて楽しいサッカーでなければならない。」
今こそ行動の時だ
彼は続けた。「新しい文化を築きたい。過去は過ぎた。今、私が責任を負い、最前線に立つ。背後にはチームがいる。ルーベンを新中心として迎えるため、長く準備してきた。メンバーとの対話は極めて重要だった。最高の仲間をミランの拠点に招いた。これからの行動がすべてを語ろう」。
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