ミランのオーナー、ジェリー・カルディナーレ氏は、アモリム新監督の就任会見で「今日はミランにとって重要な日です。私は新監督を紹介するためにここに来ました。昨シーズン終了以来、多くのことが変わりました。私がオーナーになって初めて、多くの新しい取り組みを行います。この1か月で6か月分の会議を行い、監督とクラブ側のいくつかの点を再検討しました」と語った。