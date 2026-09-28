以下、ACミランの公式声明。





「ACミラン、成長加速に向けた堅実性と投資





クラブは2025-26会計年度を4億6460万ユーロの収益で終えた。欧州大会不参加にもかかわらず、この数字は直近2シーズンの記録的水準に近いレベルを維持している。ここ数年で築かれた堅実性が、長期的投資の新たな局面を切り開いている

ACミランの取締役会は、2026年6月30日に終了した会計年度に関する財務諸表案を承認した。これは株主総会に提出される予定だ。





クラブは2025-26シーズンを4億6460万ユーロの収益で終え、直近2シーズンの記録的な水準に近いレベルを維持した。2023-24比でプラス1.7％、2024-25比でマイナス6％となっている。ここ数年で築かれた堅実性により、クラブは欧州大会不参加の影響の 상당部分を吸収することが可能となり、3シーズン連続の黒字の後、約2400万ユーロの純損失で当該会計年度を終えた。





主な収益源、特に欧州大会出場への依存度が低い収益源は、引き続き堅調さと成長を示した。商業収益は引き続き好調に推移し、スポンサー収入はクラブ史上初めて1億ユーロの大台を超えた。セリエAのチケット収入も増加している。ACミランは2年連続で、1試合平均7万2000人超の観客を集めるリーグ最多の平均観客動員を記録したクラブとなった。さらに、財務規律と業務効率も引き続きコスト抑制に貢献している。





ブランド価値も引き続き上昇している。Brand Financeによれば、2026年のACミランは過去最高となる5億1400万ユーロに到達し、直近1年で28％増を記録。2021年以降、世界全体で最も成長したサッカークラブとなった。





純金融ポジションは1億4530万ユーロとなり、前会計年度の約9200万ユーロから増加した。一方で純資産は1億7640万ユーロとなっている。この増加は主に、クラブの投資、成長、戦略的プロジェクトを支えるための信用枠の活用拡大を反映したものだ。





ここ数年で築かれた堅実性により、クラブは実際に成長戦略を加速させることが可能となっている。その原動力となるのが、長期投資とオペレーション面の専門性を組み合わせたレッドバードのオーナー・オペレーターモデルだ。この方向性の一環として、会計年度中にはマッシモ・カルヴェッリがACミランのCEOに就任した。なお、同氏はレッドバードのオペレーティング・パートナー職も引き続き務めている。





中心にあるのは、ここ数年の大規模な投資に支えられてきたスポーツプロジェクトだ。これに並行して、クラブにとって長期的に最も重要な変革プロジェクトであるミラノの新スタジアム計画も進められている。当該会計年度中、このプロジェクトは歴史的な節目に到達した。2025年11月5日、スタディオ・メアッツァと周辺エリアを含むサン・シーロ都市大機能区域を取得したためだ。新スタジアムは、クラブの経済的基盤と成長およびスポーツ面での競争力向上に向けた投資能力を強化することになる」。