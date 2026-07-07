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ミラン、カルディナーレ会長がミラネッロでアモリム氏を出迎える：「これが我々の新監督だ」

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アモリムは15時頃にミラネッロに到着。オーナーのジェリー・カルディナーレが出迎えた。

ルーベン・アモリムは時間を無駄にしない。昨日ミラノに着くとすぐにイタリア語を流暢に話し、カサ・ミランでクラブ本部を視察。ボビー・ガーディナー、ヘンドリック・アルムシュタットと移籍市場について初の実地協議を行った。

  • カルディナーレがアモリムを迎え入れる

    ルーベン・アモリムは、来週月曜に予定される練習再開に備え、15時頃にミラネッロに到着した。明日午後、元スポルティング・リスボンおよびマンチェスター・ユナイテッド所属のアモリムが報道陣に正式に紹介される。 

    ロッソネロのオーナー、ジェリー・カルディナーレ氏もミラネッロを訪れ、新監督を歓迎した。 


    レッドバードのトップであるカルディナーレ氏は、ミランにこれまで以上に深く関わり、自らも中心的な役割を果たしていく意向を改めて示した。カメラの前で彼は、このポルトガル人監督を「我々の新監督です」と簡潔に紹介した。 

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