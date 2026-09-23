マルクス・クロシェは、ラルフ・ラングニックとの交渉が土壇場で白紙となった数日後、ミランのHead of Football候補の最有力となっていた。フランクフルトの断固たる抵抗によって交渉は停滞していたが、強調しておくべきなのは、その交渉がそこまで進んだ段階にはなかったということだ。だが今は時期が熟してきたようだ。ジェリー・カルディナーレは新たなHead of Footballの招へいに向けて動きを強める決断を下し、ドイツ人幹部の候補が最も現実味を帯びているようだ。
ミラン、カルディナーレは世界最高水準の経営体制を望む Head of Football最有力候補のクロシェとは誰か
フランクフルトが言っていたこと
昨夏、『BILD』に対し、フランクフルトの会長であり、クラブの監査委員会議長を務めるマティアス・ベックは、ドイツ人幹部についてミランから接触があったことを否定していた。さらに、その幹部は少なくとも2028年、契約満了の年まではフランクフルトに残ると付け加えていた。
「ミラン側からマルクス・クレーシェについて、こちらに接触してきた者は誰もいなかった」とベックは説明し、「そして我々、アイントラハト・フランクフルトの主要委員会は、クレーシェとも協議した上で、2028年の契約満了前に彼がアイントラハトを離れたいと考えていることを示すものは何も得ていない」と語った。
ファンとの関係がもはや以前ほど強固ではないこともあり、現在クレーシェはアイントラハト・フランクフルト残留への確信を弱めており、新たなプロフェッショナルとしての挑戦に踏み出そうとする可能性がある。
マルクス・クロシェとは誰か
クロシェは幹部になる前、ミッドフィールダーとしてプレーし、ヴェルダー・ブレーメンの下部組織からキャリアをスタート。その後、パーダーボルンの象徴的存在となった。
現役引退の年には選手から指導者へ転身し、パーダーボルンのセカンドチームの指揮を執ると、新たな挑戦へ。かつてのチームメートであり指揮官でもあったロジャー・シュミットに従い、レヴァークーゼンへ渡った。
そこで過ごしたのは2年足らず。2017年3月、レヴァークーゼンから解任されると、パーダーボルンにスポーツディレクターとして復帰し、ここでサッカー人生の第3章が始まる。3部からパーダーボルンをブンデスリーガへ引き上げ、2019年にはラングニックの後任としてRBライプツィヒに招かれた。2021年にはチャンピオンズリーグ準決勝進出を果たし、その年に契約満了を1年残して辞任している。
その後、フランクフルトに加わり、4年間で2022年のヨーロッパリーグ制覇、そして2025年の3位フィニッシュへとつながる道筋を築いた。そしてフランクフルトでは、才能を見いだし、高額で売却する手腕も示している。
放出市場においても重要だ
クレシェは、事実上ブンデスリーガにおけるキャピタルゲインの王となっている。考えてみれば、コロ・ムアニとマルムシュの売却がある。両者はいずれもフリーで獲得され、それぞれ9500万ユーロと7500万ユーロでPSGとマンチェスター・シティへ売却された。さらに忘れてはならないのがエキティケだ。PSGから3000万ユーロ超で獲得したものの、その後リヴァプールに9500万ユーロで売却された。そしてパチョもいる。アントワープで見いだされ、1300万ユーロでドイツに連れてこられた後、PSGに4000万ユーロで売却された。こうした特徴は、昨夏のミランには欠けていた。
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