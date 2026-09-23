昨夏、『BILD』に対し、フランクフルトの会長であり、クラブの監査委員会議長を務めるマティアス・ベックは、ドイツ人幹部についてミランから接触があったことを否定していた。さらに、その幹部は少なくとも2028年、契約満了の年まではフランクフルトに残ると付け加えていた。





「ミラン側からマルクス・クレーシェについて、こちらに接触してきた者は誰もいなかった」とベックは説明し、「そして我々、アイントラハト・フランクフルトの主要委員会は、クレーシェとも協議した上で、2028年の契約満了前に彼がアイントラハトを離れたいと考えていることを示すものは何も得ていない」と語った。





ファンとの関係がもはや以前ほど強固ではないこともあり、現在クレーシェはアイントラハト・フランクフルト残留への確信を弱めており、新たなプロフェッショナルとしての挑戦に踏み出そうとする可能性がある。