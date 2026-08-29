セリエA第2節でヴェネツィアに勝利した後、ミランのオーナーであるジェリー・カルディナーレはミラノを離れなかった。Sportmediasetによれば、今日、ミランのオーナーはミラノ中心部で行われた移籍市場に関する会議に参加した。会議は4時間半にわたり、ルベン・アモリム、ヘンドリク・アルムシュタット、ボビー・ガーディナーが出席した。議題に上ったのは、9月1日20時に終了する夏の移籍市場の最終局面を見据えた動きだ。
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ミラン、カルディナーレとアモリムが移籍市場を巡って会談へ：詳細
レオンをガラタサライへ放出したミランは、市場でファンタジスタの確保を目指している。ただ、同クラブがアモリムに センターバック と 左サイド も補強しようとする可能性は排除されていない。この数時間で、ノッティンガム・フォレストのサイドアタッカー、オマリ・ハッチンソンをめぐる接触が活発化しており、おそらく今回の補強会議でも彼について話し合われている。
また、ゴンサロ・ラモスの控えをめぐる状況も注視すべきで、カリアリはフランチェスコ・カマルダについて情報を求めた。
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