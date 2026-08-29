レオンをガラタサライへ放出したミランは、市場でファンタジスタの確保を目指している。ただ、同クラブがアモリムに センターバック と 左サイド も補強しようとする可能性は排除されていない。この数時間で、ノッティンガム・フォレストのサイドアタッカー、オマリ・ハッチンソンをめぐる接触が活発化しており、おそらく今回の補強会議でも彼について話し合われている。





また、ゴンサロ・ラモスの控えをめぐる状況も注視すべきで、カリアリはフランチェスコ・カマルダについて情報を求めた。







