ダービー効果はすでに消え去った。疑念を抱えたまま中断期間を迎えるかどうかは、明日、マラッシで行われるデ・ロッシ率いる闘志あふれるジェノアとのアウェー戦にかかっている。早急に立て直さなければならない。木曜日にホームでフェレンツヴァーロシュに敗れたことで、控え選手の苦戦と、チーム全体の質が決して高くないことが浮き彫りになった。控え選手の質は先発組と比べてあまりに低い。1月の移籍市場は、チームの水準を引き上げる機会となる。クロシェ新フットボール部門責任者には、難しい仕事が待ち受けている。カルディナーレの考えは明確だ。1月に大物選手を獲得し、クラブ全体の熱気を高めたいと考えている。
Getty Images / Calciomercato
翻訳者：
ミラン、カルディナーレが大きな夢を描く。1月のトレゾルディ獲得という大胆な構想、難しいが不可能ではない目標に向けたブルージュとの計画
カルディナーレ、1月はトレソルディを推す
アイントホーフェンでのPSV戦でもゴールを決めたトレゾルディは、チャンピオンズリーグで主役級の活躍を続けている。4試合で5得点を記録し、ジュピラー・プロ・リーグでも10試合で8得点。決定力抜群のストライカーがクラブ・ブルッヘを沸かせている。 ニコロが得点を重ねる一方、ミランも注目している。そしてカルディナーレは、次の段階となる具体的な動きに移りたい考えだ。最大の新情報は、レッドバードのトップが、早くも1月にトレゾルディをミランへ迎え入れるべく獲得に動く意向を強めていることだ。
難しいが、不可能ではない
熱狂的なミランファンのトレソルディは、子どもの頃から憧れてきたクラブからの誘いなら、半秒もかからずに「イエス」と答えるだろう。最大の障壁はクラブ・ブルージュだ。ミランはかつてデ・ケテラーレ、続いてヤシャリを巡って同クラブと長く交渉しており、その難しさをよく知っている。1月という特殊な移籍市場で、これほど複雑な取引が成立する可能性は低そうだ。しかし、カルディナーレは不可能な取引ではないと分かっている。クラブ・ブルージュは有望選手の誰に対しても移籍金を設定しており、絶対に放出しない選手はいない。ミランのオーナーは『ガゼッタ・デッロ・スポルト』に対し、移籍市場で積極的に動きたいと約束している……
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