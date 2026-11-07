ミラン、カルディナーレが大きな夢を描く。1月のトレゾルディ獲得という大胆な構想、難しいが不可能ではない目標に向けたブルージュとの計画

熱狂的なミランファンのトレソルディは、子どもの頃から憧れてきたクラブからの誘いなら、半秒もかからずに「イエス」と答えるだろう。最大の障壁はクラブ・ブルージュだ。ミランはかつてデ・ケテラーレ、続いてヤシャリを巡って同クラブと長く交渉しており、その難しさをよく知っている。1月という特殊な移籍市場で、これほど複雑な取引が成立する可能性は低そうだ。しかし、カルディナーレは不可能な取引ではないと分かっている。クラブ・ブルージュは有望選手の誰に対しても移籍金を設定しており、絶対に放出しない選手はいない。ミランのオーナーは『ガゼッタ・デッロ・スポルト』に対し、移籍市場で積極的に動きたいと約束している……