カルディナーレは、ラビオット問題でもアモリムを納得させるため全力を尽くす。フランス人MFは新監督にとって不可欠で、PSG、ユヴェントス、マルセイユで培ったカリスマ性とリーダーシップ、高い技術を放すつもりはない。 レッドバードのオーナーは2028年まで高額契約を保持している。アドリアンは年俸約500万ユーロで、移籍してもこの条件を上回ることは難しい。
Getty Images
翻訳者：
ミラン、カルディナーレがラビオット獲得へ。アッレグリ率いるナポリへの明確なメッセージ。
フランスへ向け
2025-26シーズン、ラビオはセリエAで29試合に出場し6ゴール5アシストを記録。常に高いパフォーマンスを維持した。彼のように全員がプレーしていれば、ミランは難なくCL出場権を得ていたはずだ。 彼はワールドカップでも高いパフォーマンスを維持。フランス代表がドゥエ、オリゼ、デンベレ、ムバッペを同時に起用しながらもバランスを保てているのは、中盤で奮闘するロッソネロの彼がいるからこそだ。ラビオには使命がある。まずはフランス代表としてワールドカップ優勝を果たし、その後に将来について考えるつもりだ。
警官である母との会談
『ガゼッタ・デロ・スポルト』紙によると、昨日、母親のヴェロニクさんはボストンで息子と昼食を共にした。デシャン監督率いるチームに半日の自由時間が与えられたため、ラビオ一家はフランス料理店で団欒のひとときを過ごした。この席で将来やミランについて話し合ったという。
当編集部が入手した情報によると、ここ数日でカルディナーレ氏はラビオ一家から移籍交渉を行わないとの確約を得ていたという。
ナポリにはノー
ナポリはここ数週間、ラビオの去就有力候補に挙げられている。CLでの重要な役割を提示でき、アッレグリ監督との再タッグも実現できるためだ（両者の関係は堅固）。 リヴォルノ出身の指揮官はスポーツディレクターのマンナに、このフランス人を最優先補強候補と伝えた。ただ、ナポリは数選手を放出しないと新戦力を獲得できない。
ミランは冷静で、アモリム監督はラビオに新プロジェクトの野心を伝えるつもりだ。会談では、カルディナーレ会長がライバルクラブへの放出はしないと明言した。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。