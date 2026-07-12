ミラン、カルディナーレがラビオット獲得へ。アッレグリ率いるナポリへの明確なメッセージ。

『ガゼッタ・デロ・スポルト』紙によると、昨日、母親のヴェロニクさんはボストンで息子と昼食を共にした。デシャン監督率いるチームに半日の自由時間が与えられたため、ラビオ一家はフランス料理店で団欒のひとときを過ごした。この席で将来やミランについて話し合ったという。





当編集部が入手した情報によると、ここ数日でカルディナーレ氏はラビオ一家から移籍交渉を行わないとの確約を得ていたという。