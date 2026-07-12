カルディナーレは、ラビオット問題でもアモリムを満足させるため全力を尽くす。このフランス人MFは新監督にとって不可欠で、PSG、ユヴェントス、マルセイユでプレーした彼のカリスマ、リーダーシップ、技術を手放すつもりはない。 レッドバードのオーナーは2028年まで高額契約を保持しており、年俸約500万ユーロのアドリアンが他クラブでこの条件を上回ることは難しい。
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ミラン、カルディナーレがラビオット擁護に動く：アッレグリ率いるナポリへの明確なメッセージ
フランスへ向け
2025-26シーズン、ラビオはセリエAで29試合に出場し6ゴール5アシストを記録。高い安定感を示した。彼のように全員がプレーしていれば、ミランは難なくCL出場権を得ていた。 彼はW杯でも好パフォーマンスを維持。フランス代表がドゥエ、オリゼ、デンベレ、ムバッペを同時に起用しながらもバランスを保てるのは、ラビオが中盤で安定感を与えているからだ。彼の使命はまずフランス代表でW杯制覇を果たし、その後で将来を考えることである。
警官である母との会談
『ガゼッタ・デロ・スポルト』紙によると、昨日、母親のヴェロニクさんはボストンで息子と昼食を共にした。デシャン監督率いるチームに半日の自由時間が与えられたため、ラビオ一家はフランス料理店で団欒のひとときを過ごし、将来やミランについて話し合ったという。
当編集部が入手した情報によると、ここ数日でカルディナーレ氏はラビオ一家から移籍市場での動きは行わないとの確約を得ていたという。
ナポリにはノー
ナポリはここ数週間、ラビオの去就有力先とされている。同クラブはチャンピオンズリーグでの活躍機会を示し、アッレグリ監督との再タッグも実現できる（両者の関係は堅固）。 リヴォルノ出身の指揮官はスポーツディレクターのマンナに、このフランス人を最優先補強候補と伝えた。ただ、ナポリは数選手を放出するまで新戦力獲得に動けない。
ミランは冷静で、アモリム監督はラビオに新プロジェクトの野心を伝えるつもりだ。会談では、カルディナーレ会長がライバルクラブへの放出はしないと明言した。
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