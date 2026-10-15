ラビオはミランのために何役もこなす。守備的MF、ゲームメーカー、トップ下、そしてロッカールームのリーダーだ。ミランを取り巻くあらゆることにも、以前より深く関わっている。試合後の記者会見やチームへの声掛けでも、常に率先して前に出る選手の一人だ。そうした姿勢を首脳陣も見逃さず、マルセイユから加入したラビオと今後も長年にわたって関係を続けるという重要な目標を掲げている。
GETTY
翻訳者：
ミラン、カルディナーレがラビオとの契約延長を急ぐ。フランス人MFを引き留めるための交渉の詳細
合意間近
スカイが報じ、ミランに近い情報筋も本誌編集部に認めたところによると、ラビオとミランは契約更新で合意に近づいているという。ここ数日、カルディナーレはラビオの母親で代理人のヴェロニクとの接触を増やしており、交渉はラビオの現在の報酬を引き上げる内容での合意に向かっている。
交渉の詳細
ラビオは2028年に満了する現行契約をさらに2シーズン延長する見通しで、ミラン側が行使できる3年目の延長オプションも付く。フランス人選手の年俸は600万ユーロを超え、メニャンと並んでミランのチーム内最高給となる。現在、最終的な詳細を詰めており、ラビオは近くミランとの契約を更新する。
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