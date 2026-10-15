ミラン、カルディナーレがラビオとの契約延長を急ぐ。フランス人MFを引き留めるための交渉の詳細

ラビオはミランのために何役もこなす。守備的MF、ゲームメーカー、トップ下、そしてロッカールームのリーダーだ。ミランを取り巻くあらゆることにも、以前より深く関わっている。試合後の記者会見やチームへの声掛けでも、常に率先して前に出る選手の一人だ。そうした姿勢を首脳陣も見逃さず、マルセイユから加入したラビオと今後も長年にわたって関係を続けるという重要な目標を掲げている。