必然的に、最も注目される会談は、ミランのオーナーが、退団が確実視されている選手たちの中で最も重要な存在であるラファエル・レオンと顔を合わせるものになる。

これまでポルトガル代表を巡っては、最終要求として水曜日の時点でも伝えられていた条件をめぐり、多くの紆余曲折があり、異なる形への前向きな姿勢と拒否の両方が見られてきた。実際、ジョルジュ・メンデスと元リール所属選手の代理人たちの間で会談が行われ、完全移籍で5000万～6000万ユーロのオファーがなければ退団は認められないことが改めて確認された。

今日の会談は、ミランの立場を、心の中では自身のミラノでの経験はすでに終わったと常に考えてきた本人にも明確に伝える場となる。だが、オファーがなければ残留しなければならず、カルディナーレとの直接会談は、彼が直面している分岐点をはっきりさせるものとなる。