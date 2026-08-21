今回は、目を引く形でヘリコプターが登場することはなかった。天候状況を踏まえ、ミランのオーナーであるジェリー・カルディナーレは、カルナーゴやミラネッロのピッチへの航空機での着陸を避けることになった。
ただし、レッドバード・キャピタルズのトップはすでにミランのトレーニングセンター入りしており、この日は立て続けの会談に追われる見通しだ。これらは必然的に、ピッチ内外と移籍市場をまたぐ今後10日間に影響を及ぼすことになる。
今回は、目を引く形でヘリコプターが登場することはなかった。天候状況を踏まえ、ミランのオーナーであるジェリー・カルディナーレは、カルナーゴやミラネッロのピッチへの航空機での着陸を避けることになった。
ただし、レッドバード・キャピタルズのトップはすでにミランのトレーニングセンター入りしており、この日は立て続けの会談に追われる見通しだ。これらは必然的に、ピッチ内外と移籍市場をまたぐ今後10日間に影響を及ぼすことになる。
必然的に、最も注目される会談は、ミランのオーナーが、退団が確実視されている選手たちの中で最も重要な存在であるラファエル・レオンと顔を合わせるものになる。
これまでポルトガル代表を巡っては、最終要求として水曜日の時点でも伝えられていた条件をめぐり、多くの紆余曲折があり、異なる形への前向きな姿勢と拒否の両方が見られてきた。実際、ジョルジュ・メンデスと元リール所属選手の代理人たちの間で会談が行われ、完全移籍で5000万～6000万ユーロのオファーがなければ退団は認められないことが改めて確認された。
今日の会談は、ミランの立場を、心の中では自身のミラノでの経験はすでに終わったと常に考えてきた本人にも明確に伝える場となる。だが、オファーがなければ残留しなければならず、カルディナーレとの直接会談は、彼が直面している分岐点をはっきりさせるものとなる。
カーディナーレはマイク・メニャンとも会談するが、想像されるように、彼の将来について話し合うためではない。もちろん、この夏の過ごし方のマネジメントについていくらか話はされるだろうが、フランス人GKはACミランのオーナーと、キャプテンとして、そしてチーム集団の責任者として話をすることになる。ピッチで得た結果に応じたシーズンボーナスについても話し合われる可能性が高い。
そのため、カルディナーレは構想外となっている選手たちとも会う見通しだ。全員ではないとしても、少なくとも重要な選手たちとは面会することになる。下された決断について直接説明し、彼らそれぞれにとって現在テーブルに載っている選択肢を、ともに見極めていくことになる。
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最後にカーディナーレは、今後の補強に向けた次の動きについて話し合うため、ルベン・アモリムとミランのチーフスカウトであるボビー・ガーディナーとも会談する見通しだ。クラブがどう動くかを見極めるうえで、まずは放出が優先事項となるが、指揮官の要望は変わらない（DF1人と、センターフォワードの後ろでプレーするファンタジスタ1人）。そのうえで、獲得に踏み切る可能性のある候補者について、必要に応じて話し合われることになる。