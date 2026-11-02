ミランは、勝てるチームづくりを目指すカルディナーレがクラブ運営に100％関わる中、絶えず動きを見せている。ヒラ、モレイラ、ラモスの獲得で土台を築き、さらにパヴロヴィッチとプリシッチという重要な2選手との契約延長も実現した。今後数日以内には、ラビオとシセの契約延長も正式発表される見込みだ。両選手は今季序盤に絶大なインパクトを残した選手のうちの2人だ。
ミラン、カルディナーレがチームのレベルを引き上げるため、1月の移籍市場で大型補強を約束。獲得に向けて注視する全候補
1月に向けたカルディナーレの発表
ジェリー・カルディナーレ氏は、レッドバードとミランのオーナーとして『ガゼッタ・デロ・スポルト』に語った。「夏には望んでいたことをすべて実現できなかったので、チームの戦力を引き続き強化しなければならない。すべてを完了するには、おそらくあと2回ほど移籍市場が必要になる。まだ道のりの4分の1に到達したにすぎず、優先すべきは負傷者が出ても対応できるチームをつくることだ。そのため、1月の移籍市場でも積極的に動き続ける。 お金を無駄遣いするつもりはないが、選手を獲得すると決めたら、実現のためにできることはすべてする」
守備を最優先
確かなことが一つある。ミランは1月にDFを獲得する。ひょっとすると2人かもしれない。最有力候補は、アモリムが最も望むスポルティングCPのイナシオだ。昨夏にはすでに話し合いが始まっている。候補にはバイエルンのキムも挙がっており、ここ数日で直接接触があった。将来を見据え、ドルトムントのレッジャーニとマンチェスター・ユナイテッドのヨロにも目を向けている。右サイドバックの獲得にも注目だ。候補の一人がアルゼンチン代表のアグスティン・ジャイ。パルメイラスに所属する22歳の選手で、獲得には約1300万ユーロが必要だ。
中盤の補強候補
ミランが1月の移籍市場でセントラルMFの獲得を決めた場合、ピエール＝エミール・ホイビュアは引き続き現実的な候補となる。その場合、コモットは継続的な出場機会を得るために期限付き移籍する見通しだ。パルマ、モンツァ、そしてセリエBの多くのクラブが関心を寄せている。サッスオーロのバコラも高く評価している一方、来季に向けた理想の獲得候補はボーンマスのスコットだ。 ブライトンではスウェーデン人のアヤリとパラグアイ人のゴメス、2選手の動向を追っている。カリアリのロマーノも非常に高く評価している。
攻撃陣の大型補強
攻撃陣に5つ星級の選手を迎える構想があり、カルディナーレが獲得に強い関心を寄せるのはレアル・マドリーのエンドリッキだ。トレゾルディとは相思相愛だが、クラブ・ブルッヘが障壁となっている。将来を見据え、カリアリのメンディとモンツァのヴァレラにも注目している。
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