ジェリー・カルディナーレ氏は、レッドバードとミランのオーナーとして『ガゼッタ・デロ・スポルト』に語った。「夏には望んでいたことをすべて実現できなかったので、チームの戦力を引き続き強化しなければならない。すべてを完了するには、おそらくあと2回ほど移籍市場が必要になる。まだ道のりの4分の1に到達したにすぎず、優先すべきは負傷者が出ても対応できるチームをつくることだ。そのため、1月の移籍市場でも積極的に動き続ける。 お金を無駄遣いするつもりはないが、選手を獲得すると決めたら、実現のためにできることはすべてする」