8月のサッカーはあくまで8月のサッカーとして受け止めるべきだが、それでも見過ごせない材料やサインは残る。ミランがインテル、チェルシーとの2試合の親善試合で浮き彫りにした数ある課題の中でも、際立っているのがセンターフォワード陣に関する問題だ。 まずはアンドレイ・コスティッチから。ダービーでは1分も出場せず、その後ミラン・フトゥーロの若手組とともに予定を早めてミラノへ戻ることになった。 モンテネグロ出身のこの若きセンターフォワードに対して「落第」の烙印を押すのは厳しすぎるが、メッセージは明確だ。現時点で、ミランでプレーする準備はまだ整っていない。
Getty Images Sport
翻訳者：
ミラン、カマルダ、コスティッチ、サンティアゴ・ヒメネスの苦戦が再考を促す。ラモスの控えが必要だ。
カマルダの苦境
インテル戦でもチェルシー戦でも、カマルダは攻撃の中央で先発起用されたが、結果はほぼ同じだった。ボールタッチは少なく、いや極めて少なく、多くのデュエルで敗れた。2008年生まれのこの選手は、フィジカル面でも経験面でもより整った相手と戦うこのレベルの試合では、まだ未熟だ。若手に賭けるのは正しい。だが同時に、彼らの価値を引き出せるプロジェクトを信じることは、それ以上に重要だ。そしてカマルダについては議論が生まれている。ピオ・エスポジトのような道筋を検討した方がいいのではないか。セリエBの強豪、あるいは残留争いをしていないセリエAのチームにレンタル移籍させ、1年後か2年後に、より強く、より自覚を備えた状態で呼び戻すという形だ。事実が私たちの見方を覆す可能性はあるが、今のカマルダはミランの攻撃を背負う重圧に耐える準備ができているようには見えない。
ラモスの控えが必要だ
第2の選択肢は、ミラネッロで調整を続けているサンティアゴ・ヒメネスを再生させることのようだ。彼は6～7カ月にわたって悩まされている足首の問題からの回復を目指している。忘れてはならないのは、ミラン自体がもはや彼を戦力として大きく見ておらず、実際に一定の関心を示していた2クラブ、ポルトとラツィオに売り込みをかけていたことだ。したがって、ミランがアモリムに追加のFWを与えるために再び移籍市場に動くのか（レンヌのスイス代表エンボロが打診されている）、それともラモスの主な代役としてカマルダを残す決断を下すのかが焦点となる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。