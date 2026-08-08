ミラン、カマルダ、コスティッチ、サンティアゴ・ヒメネスの苦戦が再考を促す。ラモスの控えが必要だ。

インテル戦でもチェルシー戦でも、カマルダは攻撃の中央で先発起用されたが、結果はほぼ同じだった。ボールタッチは少なく、いや極めて少なく、多くのデュエルで敗れた。2008年生まれのこの選手は、フィジカル面でも経験面でもより整った相手と戦うこのレベルの試合では、まだ未熟だ。若手に賭けるのは正しい。だが同時に、彼らの価値を引き出せるプロジェクトを信じることは、それ以上に重要だ。そしてカマルダについては議論が生まれている。ピオ・エスポジトのような道筋を検討した方がいいのではないか。セリエBの強豪、あるいは残留争いをしていないセリエAのチームにレンタル移籍させ、1年後か2年後に、より強く、より自覚を備えた状態で呼び戻すという形だ。事実が私たちの見方を覆す可能性はあるが、今のカマルダはミランの攻撃を背負う重圧に耐える準備ができているようには見えない。