焦点となるのは、カマルダの将来が移籍市場で得られる選択肢だけで決まらないようにすることだ。 当然ながら、出場時間と継続的な出場機会、責任を担うこと、そして失敗を許される機会が必要になる。これらは、これほど若いストライカーにとって、着実に成長する道を歩めるか、散発的な出場機会を待つだけのシーズンを過ごすかを分ける要素となり得る。

ミランは、カマルダに与えられる出場機会が限られたままであれば、新たな一時的な移籍先を検討する可能性がある。候補の中ではセリエBが最も現実的とみられる。カマルダが継続的にプレーできる可能性がより高いカテゴリーだからだ。フランチェスコは昨夏、サムドポリアへの移籍に近づいており、同クラブの関心は今も具体的なものだ。ピサ、ベネヴェント、エンポリも関心を示している。本人がどのような選択をするかはまだ分からない。セリエAを見据え、クラブと本人の関係者の双方が検討することになる。