カルディナーレとアモリムのカマルダに対する信頼は、何も変わっていない。ミランのオーナーは昨夏、2031年までの契約延長にさらに1年の延長オプションを付ける上で、中心的な役割を果たした一人だった。2008年生まれのカマルダが今後、クラブにとってますます重要な存在になり得るという確信は強い。しかし、現在の状況はそれとは異なり、より複雑だ。ミランの神童は肩の手術によって昨季後半を欠場しており、プレーを重ねる必要がある。
Getty Images
翻訳者：
ミラン、カマルダは1月に期限付き移籍へ？ 若き逸材を巡る懸念と移籍先候補
レンタル移籍へ
アモリムはカマルダを信頼しているが、リーグ戦での起用は4試合、計36分にとどまる。ヨーロッパリーグではザルツブルク戦に先発出場したものの、60分に交代となった。カマルダには出場機会が必要だが、現在のコンディションとラモスの存在を考えると、ミランでそれを得るのは不可能に近い。そのため、ここ数時間で、冬の移籍市場にも期限付きで放出する可能性が大きく浮上している。アモリムは姿勢をやや軟化させており、ミランが保有権を失わないことを条件に、この移籍を認める可能性がある。
どこへ行けるのか
焦点となるのは、カマルダの将来が移籍市場で得られる選択肢だけで決まらないようにすることだ。 当然ながら、出場時間と継続的な出場機会、責任を担うこと、そして失敗を許される機会が必要になる。これらは、これほど若いストライカーにとって、着実に成長する道を歩めるか、散発的な出場機会を待つだけのシーズンを過ごすかを分ける要素となり得る。
ミランは、カマルダに与えられる出場機会が限られたままであれば、新たな一時的な移籍先を検討する可能性がある。候補の中ではセリエBが最も現実的とみられる。カマルダが継続的にプレーできる可能性がより高いカテゴリーだからだ。フランチェスコは昨夏、サムドポリアへの移籍に近づいており、同クラブの関心は今も具体的なものだ。ピサ、ベネヴェント、エンポリも関心を示している。本人がどのような選択をするかはまだ分からない。セリエAを見据え、クラブと本人の関係者の双方が検討することになる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。