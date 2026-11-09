ミランは将来と1月の移籍市場を見据えている。新たなフロント陣には、活用し、さらに検討すべきさまざまな機会がある。クラブの新スポーツディレクターとなるマルクス・クレーシェの就任と、それに続くハルドゥングの合流はまだ正式発表されていないが、すでに合意は成立しており、新たなフロント陣は1月から活動を開始する。一方、コリエレ・デッラ・セーラ紙によると、クラブ幹部はすでに明確な目標を持って移籍市場を注視している。1月に向けたFWの獲得だ。
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ミラン、カマルダは期限付き移籍。クレシェは1月に向け、すでにセンターフォワード市場を注視
カマルダはまだ未熟すぎる
『コリエレ・デラ・セーラ』によると、ミランは現在、フランチェスコ・カマルダにあまりに大きな負担がかかっていることに気づいたという。ゴンサロ・ラモスでさえ得点不足をめぐって多くの批判を浴びている 。先発選手ですら苦しむ中、攻撃の重責をすべてカマルダに背負わせれば、彼を潰しかねない。むしろミランは、カマルダがより多くの出場機会を得て継続的にプレーできるよう、できれば先発として起用されるクラブへの6カ月間のレンタル移籍を真剣に検討し始めている。
クロシェ、すでに始動
そして、こうした観点から、マルクス・クレシェはすでにセンターフォワードの移籍市場を1月に向けて注視し始めている。1年前のフュルクルクのような補強であってはならない（フュルクルクは今季、ブンデスリーガで好スタートを切っているものの）。当時は移籍市場が開いてすぐに慌ただしく加入し、試合に出られるコンディションには程遠かった。今回は、すぐにピッチに立てる選手を獲得する好機でなければならず、シーズン終了時には投資につながる可能性もある。
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