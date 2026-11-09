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ミランは将来と1月の移籍市場を見据えている。新たなフロント陣には、活用し、さらに検討すべきさまざまな機会がある。クラブの新スポーツディレクターとなるマルクス・クレーシェの就任と、それに続くハルドゥングの合流はまだ正式発表されていないが、すでに合意は成立しており、新たなフロント陣は1月から活動を開始する。一方、コリエレ・デッラ・セーラ紙によると、クラブ幹部はすでに明確な目標を持って移籍市場を注視している。1月に向けたFWの獲得だ。