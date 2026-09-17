少なくとも追い上げを試みるべきベンフィカに2点のリードを許した状況にもかかわらず、94分間ベンチに座ったまま。 ミランの今季欧州初戦が映し出した一つの光景が、フランチェスコ・カマルダの起用法だ。疑問が生じるのは当然だ。プロジェクトはあまり明確ではないからだ。2年前のプリマヴェーラ、ミラン・フトゥーロ、トップチームの間での行き来、昨季のレッチェへの不運なレンタル移籍、そして今季は友人のクリスティアン・コモットとともに2031年までの契約延長まで結んだ上での信頼。 ただし、その信頼は少なくとも今のところ、ピッチ上では価値を持っていない。2008年生まれのこの選手は、今季最初の5試合でラツィオ戦の5分間しかプレーしていない。
ミラン：カマルダは出場ゼロ分、ディアワラとコモットは招集外。若手の扱いは大きな疑問符となっている
展望
アモリムは、買うべきなのは時間であり、その唯一の方法は試合に勝ち始めることだと語った。長期の3年契約に加えて1年の延長オプションがあるにもかかわらず、ポルトガル人指揮官はすぐに結果を出すための鍵を見つけなければならないという印象だ。これ以上、先発起用の選択でミスを犯すことは許されない。ミランは日曜夜にサン・シーロでレッチェを迎え、その後は代表ウィーク明けに非常に厳しい日程が待っている。10月11日にサッスオーロの本拠地に乗り込み、10月15日にはアウェーでザルツブルクと対戦。10月18日にはサン・シーロでアタランタを迎え、その後にはボーンマスの敵地で再び難しい欧州でのミッションが控える。カマルダにとっての見通しはそれほど明るくない。先発のラモスが得点への道を見いだせず苦しんでいるとはいえ（ヴェネツィアでの5試合で1ゴールのみ）。
1月に何が変わるのか
まず前提として触れておくべきなのは、カマルダ本人もその周囲も、レンタル移籍の打診が複数あったにもかかわらず、この夏はミラン残留を強く望んでいたということだ。この決断はカルディナーレとアモリムだけによるものではない。 フランチェスコは愛するユニフォームをまとって結果を残す準備ができていると感じており、長いシーズンの中で自分の役割を果たせると考えている。だからこそ、現時点で出場機会がほとんど、あるいはまったく得られないリスクも気にしておらず、1月に考えを変える可能性は低い。クラブはレアル・マドリーからのエンドリッキ獲得に向けて動いているものの、その姿勢は変わっていない。
一方で、コモットとディアワラについては別枠で触れる必要がある。ベンフィカ戦の招集メンバーから外れたのは、単純に枠が足りなかったためだ。 このイタリア人の逸材は、憧れのモドリッチの下で確実に成長している。だが疑問は残る。18歳の選手にとって重要なのは、継続して出場機会を得ることなのか、それとも最強の選手たちとトレーニングすることなのか。まさにこの点こそ、アモリムがフロント陣とともに自問すべきテーマであり、1月のレンタル移籍という可能性も排除できない。 ディアワラはスカウティング部門がやや驚きをもって獲得した補強だった。当初はミラン・フトゥーロでプレーする予定だったが、その見通しは元トロワの彼にとってそれほど魅力的なものではなかった。ミランは国外レンタル移籍の枠を使い切っているため、期限付きで放出する場合はイタリア国内に限られる。アモリムは今後数週間で、彼がすぐに戦力となるかどうかを見極めなければならない。
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