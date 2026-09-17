まず前提として触れておくべきなのは、カマルダ本人もその周囲も、レンタル移籍の打診が複数あったにもかかわらず、この夏はミラン残留を強く望んでいたということだ。この決断はカルディナーレとアモリムだけによるものではない。 フランチェスコは愛するユニフォームをまとって結果を残す準備ができていると感じており、長いシーズンの中で自分の役割を果たせると考えている。だからこそ、現時点で出場機会がほとんど、あるいはまったく得られないリスクも気にしておらず、1月に考えを変える可能性は低い。クラブはレアル・マドリーからのエンドリッキ獲得に向けて動いているものの、その姿勢は変わっていない。





一方で、コモットとディアワラについては別枠で触れる必要がある。ベンフィカ戦の招集メンバーから外れたのは、単純に枠が足りなかったためだ。 このイタリア人の逸材は、憧れのモドリッチの下で確実に成長している。だが疑問は残る。18歳の選手にとって重要なのは、継続して出場機会を得ることなのか、それとも最強の選手たちとトレーニングすることなのか。まさにこの点こそ、アモリムがフロント陣とともに自問すべきテーマであり、1月のレンタル移籍という可能性も排除できない。 ディアワラはスカウティング部門がやや驚きをもって獲得した補強だった。当初はミラン・フトゥーロでプレーする予定だったが、その見通しは元トロワの彼にとってそれほど魅力的なものではなかった。ミランは国外レンタル移籍の枠を使い切っているため、期限付きで放出する場合はイタリア国内に限られる。アモリムは今後数週間で、彼がすぐに戦力となるかどうかを見極めなければならない。