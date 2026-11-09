そして、こうした考えから、マルクス・クレシェはすでにセンターフォワードの移籍市場を注視し始めている。1月を見据えた動きだ。1年前のフュルクルクのような補強であってはならない。フュルクルクは現在、ブンデスリーガで好調なシーズン序盤を過ごしているものの、当時は移籍市場が開いてすぐに慌ただしく加入し、試合に出られるコンディションには程遠かった。今回は、すぐにピッチに立てる選手を好条件で獲得し、シーズン終了時には投資対象にもなり得る補強でなければならない。