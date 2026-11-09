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ライブ
krosche milanGetty Images
Emanuele Tramacere
翻訳者：

ミラン：カマルダはレンタル移籍、クレシェはすでに1月に向けてセンターフォワードの移籍市場を注視

ACミラン
フランチェスコ・カマルダ

次期スポーツディレクターは、すでに1月に向けた次の一手を検討している

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ミランは将来と1月の移籍市場を見据えている。新たなフロント陣には、さまざまな機会を見極め、生かしていくことが求められる。マルクス・クレーシェのクラブの新スポーツディレクター就任と、それに続くハルドゥングの加入はまだ正式発表されていないものの、合意はすでに成立しており、新体制は1月から始動する。その一方で、コリエレ・デッラ・セーラ紙によると、クラブ幹部はすでに「1月に獲得するストライカー」という明確な目標を持って移籍市場を調査している。

  • カマルダはまだ未熟

    コリエレ・デラ・セラ』によると、ミランは現在、フランチェスコ・カマルダの肩にあまりにも大きな重荷がのしかかっていることに気づいている。ゴンサロ・ラモスでさえ得点不足で多くの批判を浴びており 、先発選手がすでに苦しんでいる中、攻撃の重圧をすべてイタリア人選手に背負わせれば、彼を押しつぶしかねない。ミランはむしろ、カマルダがより多くの出場機会を得て継続的にプレーできるよう、できれば先発として起用される環境への6カ月間の期限付き移籍を真剣に考え始めている。

  • クレシェはすでに仕事に取りかかっている

    そして、こうした考えから、マルクス・クレシェはすでにセンターフォワードの移籍市場を注視し始めている。1月を見据えた動きだ。1年前のフュルクルクのような補強であってはならない。フュルクルクは現在、ブンデスリーガで好調なシーズン序盤を過ごしているものの、当時は移籍市場が開いてすぐに慌ただしく加入し、試合に出られるコンディションには程遠かった。今回は、すぐにピッチに立てる選手を好条件で獲得し、シーズン終了時には投資対象にもなり得る補強でなければならない。

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