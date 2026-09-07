日程を踏まえると、ミランの若き2人の才能を実戦投入するのにふさわしい試合は、9月20日（日）にサン・シーロで行われるディ・フランチェスコ監督率いるレッチェ戦のようだ。コモットについては、序列の上で前にいるのがモドリッチとジャシャリであることを考慮する必要がある一方、カマルダの前にいるのはゴンサロ・ラモスだけだ。





アモリムとカーディナーレの両者が語った内容によれば、ミランは期限付き移籍での放出を求める多くのオファーが届いていたにもかかわらず、下部組織のこの2人の逸材をトップチームに残すことを選んだ。その輝くための出場機会は与えられると確信しているからだ。そして今、ミランに求められているのは、その方法とタイミングを見つけることだ。