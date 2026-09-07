しばしば指摘されているように、ミランは依然として、絶えず変化を続ける建設途中のチームだ。試合運びや交代策の見極めという点では、アモリムは間違いなく優れていた。一方で、スカッドのマネジメントについては別の話で、リーグ戦での出場時間がいまだ0分の選手が何人もいる。
Getty Images Sport
翻訳者：
ミラン、カマルダとコモットはいまだ出場ゼロ分。若手路線は勝ち点獲得の必要性とぶつかっている。
カマルダとコモットの出場時間はゼロ分
最も際立ったケースであることは間違いないのがプリシッチだ。 キャプテン・アメリカは、トリノ、ヴェネツィア、ユヴェントスとの試合で一度もピッチに立っていない。アリアンツ・スタジアムでの試合後にアモリムが語った内容によれば、元チェルシー所属選手に関する評価は純粋にフィジカル面によるもので、コンディションが改善すればラツィオ戦では先発するはずだ。もう2つの明確なケースがコモットとカマルダで、前者はまだセリエAデビューを果たしておらず、後者はチャンスを待っている。
彼らにチャンスが訪れるのはいつか
日程を踏まえると、ミランの若き2人の才能を実戦投入するのにふさわしい試合は、9月20日（日）にサン・シーロで行われるディ・フランチェスコ監督率いるレッチェ戦のようだ。コモットについては、序列の上で前にいるのがモドリッチとジャシャリであることを考慮する必要がある一方、カマルダの前にいるのはゴンサロ・ラモスだけだ。
アモリムとカーディナーレの両者が語った内容によれば、ミランは期限付き移籍での放出を求める多くのオファーが届いていたにもかかわらず、下部組織のこの2人の逸材をトップチームに残すことを選んだ。その輝くための出場機会は与えられると確信しているからだ。そして今、ミランに求められているのは、その方法とタイミングを見つけることだ。
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