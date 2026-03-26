ミラン、ガッビア：「レアオとプリシッチの確執？事実無根の話が出回っているが、我々は皆同じチームの一員であり、同じ目標に向かって取り組んでいる」

ミランのDFマッテオ・ガッビアが、スカイ・スポーツのインタビューで自身の復帰状況、ミランの現状、そしてセリエA優勝の可能性について語った。それだけではない。ロッソネーラのシーズンはまだ終わっておらず、何が起こるかわからない。それはマッシミリアーノ・アッレグリ監督のおかげだ。「経験豊富でカリスマ性のある監督とスタッフに恵まれているのは幸運だ。彼は私たち全員を成長させてくれた。 彼のチームマネジメントは並外れており、技術・戦術の面でも、私個人としては慣れていなかった新しい指針を与えてくれます。トレーニングや試合中の状況への対応にも非常に感銘を受けました。試合前に彼が言うことが、その後ピッチ上で実際に起こることもよくあります。これこそが彼のレベルの高さを物語っています。我々のこれまでの道のりは、スタッフ全員、そして我々選手たちの功績です」。



