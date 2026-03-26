ミランのDFマッテオ・ガッビアが、スカイ・スポーツのインタビューで自身の復帰状況、ミランの現状、そしてセリエA優勝の可能性について語った。それだけではない。ロッソネーラのシーズンはまだ終わっておらず、何が起こるかわからない。それはマッシミリアーノ・アッレグリ監督のおかげだ。「経験豊富でカリスマ性のある監督とスタッフに恵まれているのは幸運だ。彼は私たち全員を成長させてくれた。 彼のチームマネジメントは並外れており、技術・戦術の面でも、私個人としては慣れていなかった新しい指針を与えてくれます。トレーニングや試合中の状況への対応にも非常に感銘を受けました。試合前に彼が言うことが、その後ピッチ上で実際に起こることもよくあります。これこそが彼のレベルの高さを物語っています。我々のこれまでの道のりは、スタッフ全員、そして我々選手たちの功績です」。
Getty Images
翻訳者：
ミラン、ガッビア：「レアオとプリシッチの確執？事実無根の話が出回っているが、我々は皆同じチームの一員であり、同じ目標に向かって取り組んでいる」
「LITE」プリシッチ・レアオ
「実際、レアオとプリシッチの間で深刻な問題は起きていません。彼らは常にチームのために全力を尽くそうとしている選手たちです。私たちは結束の固いチームであり、ミランェッロで毎日それを実証しています。外部に流れた情報は現実を反映したものではありません。ここでは全員が同じ立場に立ち、同じ目標に向かって取り組んでいます」
怪我からの回復
「確かに少しは良くなってきました。ここ最近は波乱万丈でした。良くなった点もありますが、新たな痛みも感じています。私たちは懸命に取り組み、できる限りのことをしています。目標はできるだけ早く復帰することですが、何よりも私にとってもチームにとっても、最高のコンディションで戻ることです」
優勝の可能性
「冷静さを保つ必要があります。残り8試合、私たちは献身と意欲を持って取り組み、全力を尽くすことだけに集中しなければなりません。そしてシーズン終了時に、自分たちが何を実現し、どこまで到達できたかを確認しましょう。その結果は、私たちが勝ち取ったものとなるでしょうし、後悔することは決してないはずです。重要なのは、これまで通り、常にベストを尽くし続けることです」
ナポリへの挑戦
「ナポリは極めて強力なチームであり、それを証明してきました。しかし、私たちは自分たちのことだけに集中し、どの試合にも勝利を目指して臨む姿勢を持ち続けなければなりません。そして、年末になってから総括すればよいのです。最も重要なのは、常に最善を尽くすことです」