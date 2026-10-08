「アモリムとの仕事はうまく進んでいる。自分たちがやっていることには満足しているが、あらゆる面で改善しなければならないことも理解している。

シーズンはまだ始まったばかりだし、監督が代われば常に少し時間が必要になる。自分たちはその時間を縮めようとしているし、仕事と献身によって、取り組んでいることは見えてくるはずだ」