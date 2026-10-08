マッテオ・ガッビアは、今季序盤に影響を及ぼしていた足首の負傷をようやく克服した。ミランはルベン・アモリムの下で再出発を切っており、同指揮官は守備の形を引き続き模索している。これは当然ながら、ガッビア自身にも大きく関わる役割だ。DFのガッビアは『DAZN』の取材で、ポルトガル人指揮官がもたらしている新たな変化について説明。その目標はただ一つだと明かした。イタリアでもヨーロッパでも夢を見るため、すべての試合に勝つことだ。
ミラン、ガッビア「アモリムには満足している。だが、変化には時間が必要。彼は守備のバランスを模索している」
アモリムに満足している
「アモリムとの仕事はうまく進んでいる。自分たちがやっていることには満足しているが、あらゆる面で改善しなければならないことも理解している。
シーズンはまだ始まったばかりだし、監督が代われば常に少し時間が必要になる。自分たちはその時間を縮めようとしているし、仕事と献身によって、取り組んでいることは見えてくるはずだ」
モドリッチ獲得に歓喜
「新加入選手の中で印象に残ったのは誰か？ 1人だけ名前を挙げるのは難しい。みんながピッチ内外で何かをもたらしてくれている。
全員に満足しているし、モドリッチの残留もとてもうれしい。僕たちはいいグループだし、今度は僕たちがいいシーズンにしなければならない」
アモリムが守備の最適解を探る
監督はチームとして守備面のバランスを見いだそうとしている。これまで慣れていたやり方から、いくつか変更した部分がある。
そして、今季序盤に出た課題もいくつか解消しようとしているところだ。僕たちは監督についていきたいと思っているし、しっかりトレーニングして、守備面でも改善していきたい」
負傷
「難しい1カ月半だった。体調が良くなく、この足首の問題のせいで継続してプレーすることができなかった。今はこの負傷を解消できてうれしい。
中断期間はちょうどいいタイミングで来た。トレーニングすることができ、足首の問題を完全になくすことができたからだ。試合が再開したら、自分は100％の状態になっているはずだ」
ジラには驚かされた。
「ヒラについては、セリエAでプレーしていたので以前から知っていた。 優れた特長を持つ選手で、非常に意欲のある素晴らしい青年だ。選手としてはすでに知っていたので、何に驚かされたかと言えば、人としての面に驚かされた」
責任を感じている
「自分が模範であることには、いつも責任を感じている。言葉で説明すること以上に大事なのは、どう振る舞うか、そして特定の状況をどう生きるかだ。自分は常に模範的なプロフェッショナルであろうとし、いつでも最大限を尽くそうとしている」
チャンピオンズリーグのライバルたち
「しっかりと戦力を整えているチームはたくさんある。 ただ、僕たちは謙虚でいなければならないし、自分たちのことだけを考えなければならない。そして、ここ数シーズンがどうだったか、特に昨季を思い出す必要もある。僕たちはいい試合をたくさんしたが、その一方で最後まで冷静さ、継続性、そしてプロ意識が必要になる。ミランの目標はすべての試合に勝つことだし、僕たちは毎週日曜、そして毎週木曜にそのために挑んでいく」
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。