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ライブ
Matteo Gabbia MilanGetty Images
Emanuele Tramacere
翻訳者：

ミラン、ガッビア「アモリムには満足している。だが、変化には時間が必要。彼は守備のバランスを模索している」

ACミラン
セリエ A
マッテオ・ガッビア
サッスオーロ 対 ACミラン
サッスオーロ

マッテオ・ガッビアは、今季序盤に影響を及ぼしていた足首の負傷をようやく克服した。ミランはルベン・アモリムの下で再出発を切っており、同指揮官は守備の形を引き続き模索している。これは当然ながら、ガッビア自身にも大きく関わる役割だ。DFのガッビアは『DAZN』の取材で、ポルトガル人指揮官がもたらしている新たな変化について説明。その目標はただ一つだと明かした。イタリアでもヨーロッパでも夢を見るため、すべての試合に勝つことだ。

  • アモリムに満足している

    「アモリムとの仕事はうまく進んでいる。自分たちがやっていることには満足しているが、あらゆる面で改善しなければならないことも理解している。

    シーズンはまだ始まったばかりだし、監督が代われば常に少し時間が必要になる。自分たちはその時間を縮めようとしているし、仕事と献身によって、取り組んでいることは見えてくるはずだ」

  • モドリッチ獲得に歓喜

    「新加入選手の中で印象に残ったのは誰か？ 1人だけ名前を挙げるのは難しい。みんながピッチ内外で何かをもたらしてくれている。

    全員に満足しているし、モドリッチの残留もとてもうれしい。僕たちはいいグループだし、今度は僕たちがいいシーズンにしなければならない」 

  • アモリムが守備の最適解を探る

    監督はチームとして守備面のバランスを見いだそうとしている。これまで慣れていたやり方から、いくつか変更した部分がある。

    そして、今季序盤に出た課題もいくつか解消しようとしているところだ。僕たちは監督についていきたいと思っているし、しっかりトレーニングして、守備面でも改善していきたい」

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  • 負傷

    難しい1カ月半だった。体調が良くなく、この足首の問題のせいで継続してプレーすることができなかった。今はこの負傷を解消できてうれしい。

    中断期間はちょうどいいタイミングで来た。トレーニングすることができ、足首の問題を完全になくすことができたからだ。試合が再開したら、自分は100％の状態になっているはずだ」

  • ジラには驚かされた。

    ヒラについては、セリエAでプレーしていたので以前から知っていた。 優れた特長を持つ選手で、非常に意欲のある素晴らしい青年だ。選手としてはすでに知っていたので、何に驚かされたかと言えば、人としての面に驚かされた」

  • 責任を感じている

    「自分が模範であることには、いつも責任を感じている。言葉で説明すること以上に大事なのは、どう振る舞うか、そして特定の状況をどう生きるかだ。自分は常に模範的なプロフェッショナルであろうとし、いつでも最大限を尽くそうとしている」

  • チャンピオンズリーグのライバルたち

    しっかりと戦力を整えているチームはたくさんある。 ただ、僕たちは謙虚でいなければならないし、自分たちのことだけを考えなければならない。そして、ここ数シーズンがどうだったか、特に昨季を思い出す必要もある。僕たちはいい試合をたくさんしたが、その一方で最後まで冷静さ、継続性、そしてプロ意識が必要になる。ミランの目標はすべての試合に勝つことだし、僕たちは毎週日曜、そして毎週木曜にそのために挑んでいく」

セリエ A
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