マッシミリアーノ・アッレグリ監督にとって、医療スタッフから朗報が届いた。約1ヶ月前に手術を受けたマッテオ・ガッビアの回復は順調に進んでいる。中間検査の結果は良好で、回復の経過は予定通りである。 ブスト・アルシジオ出身のこのディフェンダーは、リーグ戦の中断期間中にトレーニングの強度を高め、ロンドンで手術を受けた鼠径ヘルニアの問題から完全に回復しているかどうかを確認する予定だ。
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ミラン、ガッビアとヒメネスの最新情報：復帰に関する噂はこちら
ガッビア、ナポリを視察
ガッビアは、シーズン終盤のチームがチャンピオンズリーグ復帰という目標を達成できるよう、復帰してチームを助けたいという思いに胸を躍らせている。注目は4月6日に集まっている。この日、ミランはコンテ率いるナポリのアウェイで対戦するが、この一戦は両チームの野心にとって極めて重要な意味を持つ。
ヒメネスはトリノへの移籍を希望している
サンティアゴ・ヒメネスのメキシコ代表復帰は、しばらく先になりそうだ。TUDN MEXの報道によると、サッカー連盟に近い情報筋もこれを裏付けており、ACミランのこのFWは、3月末に行われるポルトガルおよびベルギーとの重要な親善試合において、ハビエル・アギーレ監督から招集されない見通しだ。
これは苦渋の決断ではあるが、10月末から右足首の負傷により133日間という長期離脱を余儀なくされた後、無理をさせないという判断に基づく必要な措置だ。「ベボテ」ことジメネスは、土曜日の午後、サン・シーロで行われるトリノ戦に向けて、ミランの招集メンバーに復帰する可能性が高い。
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