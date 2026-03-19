ミラン、ガッビアとヒメネスの最新情報：復帰に関する噂はこちら

サンティアゴ・ヒメネスのメキシコ代表復帰は、しばらく先になりそうだ。TUDN MEXの報道によると、サッカー連盟に近い情報筋もこれを裏付けており、ACミランのこのFWは、3月末に行われるポルトガルおよびベルギーとの重要な親善試合において、ハビエル・アギーレ監督から招集されない見通しだ。

これは苦渋の決断ではあるが、10月末から右足首の負傷により133日間という長期離脱を余儀なくされた後、無理をさせないという判断に基づく必要な措置だ。「ベボテ」ことジメネスは、土曜日の午後、サン・シーロで行われるトリノ戦に向けて、ミランの招集メンバーに復帰する可能性が高い。