ミランにとって非常に悪い知らせだ。マッテオ・ガッビアが負傷した。ミランのDFが今日受けた画像検査で、左大腿屈筋の損傷が確認され、腱にも一部影響が及んでいる。回復までの道筋を正確に定めるには、さらなる評価が必要となる。
Getty Images Sport
翻訳者：
ミラン、ガッビアが屈筋を損傷。腱にも影響があり、復帰は2027年
診察と今後の見通し
ミランの主将が左太ももの筋肉の問題で離脱した。検査では腱にも部分的に及ぶ損傷が確認され、今後は治療方針を定めるために専門医への相談が必要となる。そのため、まずはこの追加の手続きを待つ必要がある。治療上の指示が明らかになり、また、回復方法や回復に要する期間についてより明確な見通しが立つのは、その後となる。
専門医による診察
現時点で、マッテオ・ガッビアの復帰までに要する期間は公式に発表されていない。腱にも部分的に影響が及んでいるため、ピッチへの復帰時期について信頼できる見通しを立てるには、さらに詳しい検査が必要だ。ミランはそのため、専門医の見解を待ち、必要なリハビリの程度を見極めた上で、このDFがいつアモリムの起用できる状態に戻るかを判断することになる。
声明文
ミランの発表は以下の通り。「マッテオ・ガッビアは本日午後に画像検査を受け、左太ももの屈筋の損傷が確認された。腱にも一部影響が及んでいる。今後数日以内に専門医の診察を受け、最も適切な治療方針を決定する」。
復帰
専門医の診察で、ガッビアに手術が必要か、それとも保存療法も選択できるかが判断される。いずれにせよ、ミランのセンターバックにとって2026年は終わった。復帰は2027年の見込みだ。
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