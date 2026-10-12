現時点で、マッテオ・ガッビアの復帰までに要する期間は公式に発表されていない。腱にも部分的に影響が及んでいるため、ピッチへの復帰時期について信頼できる見通しを立てるには、さらに詳しい検査が必要だ。ミランはそのため、専門医の見解を待ち、必要なリハビリの程度を見極めた上で、このDFがいつアモリムの起用できる状態に戻るかを判断することになる。







