ミラン、ガッビアから好材料：ナポリ戦を控えて伝えられる情報

ガッビアはガットゥーゾ監督からワールドカッププレーオフの招集を受けず、怪我の回復に専念するためミラネッロに残留することになった。今後数日中に、このロッソネロのディフェンダーの体調を確認し、復帰の具体的な日程を決定するための検査が予定されている。アッレグリ監督は、チームにとって重要な選手であり、手薄なディフェンダー陣にとって貴重な戦力となる彼の早期復帰を待ち望んでいる。