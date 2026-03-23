ミランには、波乱の予感も漂うシーズン終盤に向けて、リーダーシップと「ミランイズム」が必要だ。 これらはマッテオ・ガッビアが備えている資質だ。ブスト・アルシジオ出身のこのセンターバックは、3月4日に鼠径ヘルニアの手術を受けた後、マッシミリアーノ・アッレグリ監督の下で再びプレーできるよう、懸命にリハビリに取り組んでいる。これまでのところ、このミランの育成選手のリハビリプログラムへの反応は良好だ。
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ミラン、ガッビアから好材料：ナポリ戦を控えて伝えられる情報
検診
ガッビアはガットゥーゾ監督からワールドカッププレーオフの招集を受けず、怪我の回復に専念するためミラネッロに残留することになった。今後数日中に、このロッソネロのディフェンダーの体調を確認し、復帰の具体的な日程を決定するための検査が予定されている。アッレグリ監督は、チームにとって重要な選手であり、手薄なディフェンダー陣にとって貴重な戦力となる彼の早期復帰を待ち望んでいる。
ナポリに焦点を当てる
ガッビアは4月6日のナポリ戦（アウェイ）でマックス・アッレグリ監督の指揮下に戻れることを望んでいるが、その可否は数日中に受ける検査の結果次第となる。医師から許可が下りれば、ガッビアはチーム練習に復帰できるため、彼もマラドーナ・スタジアムでの一戦に加わることになるだろう