前季のオドグは出場機会が限られた一方で、多くを学んだ。セリエAとコッパ・イタリアを合わせて出場はわずか2試合、プレー時間もごくわずかだった。この若手の成長は明らかで、モドリッチやラビオのような名手たちとともに働くことは助けになる。しかし、現時点のレベルはまだミランで出場機会を得るには十分ではなく、クラブは12カ月前にヴォルフブルクからボーナス込みで700万ユーロ＋300万ユーロで獲得した投資を守り、価値を高めたいと考えている。本人の代理人と下した決断は、成長と経験の蓄積のために1シーズンのレンタル移籍でプレーすることだ。