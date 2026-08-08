ルベン・アモリムは昨日の記者会見で明言した。 ミランのスカッドは人数が多すぎるため、来週からクラブは構想に入っていない選手たちの放出に取り組む。少なくとも来季に向けてはその方針だ。その中には、2006年生まれの若手DFダビド・オドグも確実に含まれる。オドグは1シーズンの買取オプション付きレンタルという形で移籍することになる。
calciomercato.com
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ミラン、オドグを巡ってマインツと接触 移籍形態と詳細
準備はできていない
前季のオドグは出場機会が限られた一方で、多くを学んだ。セリエAとコッパ・イタリアを合わせて出場はわずか2試合、プレー時間もごくわずかだった。この若手の成長は明らかで、モドリッチやラビオのような名手たちとともに働くことは助けになる。しかし、現時点のレベルはまだミランで出場機会を得るには十分ではなく、クラブは12カ月前にヴォルフブルクからボーナス込みで700万ユーロ＋300万ユーロで獲得した投資を守り、価値を高めたいと考えている。本人の代理人と下した決断は、成長と経験の蓄積のために1シーズンのレンタル移籍でプレーすることだ。
マインツがポールポジションに立つ
シャルケ04とアンデルレヒトは、オドグについて情報を得るため、ACミランと同選手の代理人の双方に接触した。しかし、ACミランとの接触を強めており、有力な移籍先と見られているのはマインツだ。両者は買い取りオプション付きのレンタル移籍をベースに交渉を進めており、今後数日以内にこの取引が成立する可能性は高い。
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