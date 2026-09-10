同じグループ内にあるクラブ同士のシナジーは、ビジョンと理性を持って運用されれば、大きな成果をもたらし得る。スポーツ面でも、経済面でもだ。そのことをよく知るのが、ほかでもないミランだ。昨年8月19日、ミランはストラスブールからのディエゴ・モレイラ加入を、破格の移籍金4500万ユーロにボーナス2000万ユーロを加えた条件で正式発表した。この実力派ベルギー人ウイングは、2024年夏にチェルシーから姉妹クラブのストラスブールへ完全移籍していた。あまりに競争の激しい環境にはまだ早かった一方で、野心的なフランスのクラブにはまさに理想的な存在だった。高いレベルでの2シーズンによって、その評価額は急騰し、アメリカ系コンソーシアム BlueCoを喜ばせた。 Red Bird,はBlueCo.と直接的かつ良好な関係を築いており、こうした発想の構築を始めている。ミランからトゥールーズへのオドグのドライローンでの移籍は、その先駆けと見なすことができる。
翻訳者：
ミラン、オドグはほんの先駆けにすぎない。カーディナーレは“姉妹クラブ”トゥールーズとの連携を検討している
ミランを獲得できるのは誰か
トゥールーズは、データと国際的なスカウティングを活用しながら、若く将来性のあるスカッドを編成するという自らの哲学を一度も曲げてこなかった。そのシステムは、順位という観点では野心的であると同時にリスクも伴う。なぜなら、若手にすべてをすぐ求めることはできないからだ。2005年生まれの実力派GKギヨーム・レステスは、すでにミランの具体的な構想の一つだった。それは、マイク・メニャンが2026年6月に満了する契約を更新しない方向に傾いているように見えた時期のことだ。確かに最も興味深いプロフィールはアレクシス・ヴォッサーのものだ。2008年にフランスでトーゴ系の家族のもとに生まれたMFで、彼には欧州のビッグクラブのスカウト全員が視線を注いでいる。注目し、見極めるべきなのは、才能ある2人のアルゼンチン人アタッカーが欧州サッカーにどう適応するかだ。1人は、今夏インデペンディエンテから加入したイタリア旅券を持つ2005年生まれのFWサンティアゴ・イダルゴ。もう1人はフリアン・ビニョーロ（2006年生まれ）だ。ミランとその補強チームは今季を通じて彼らをモニタリングすることになる。
トゥールーズに行く可能性があるのは誰か
オドグはトゥールーズでのリーグ・アンデビューを待っており、ミランはその動向を見守りつつ、将来的に起こり得るオペレーションについても考えている。ゲルニエル、エル・ハジ・マリック・シセ、マイガ＝ハマドゥン・シセは、ミラン・フトゥーロからフランスのクラブへと至る道筋に適した候補になり得る名前だ。より若いパンドルフィ、カルヴァーニにも、大きな飛躍を遂げるだけの条件はそろっている。チェルシーとストラスブールのように、ミランとトゥールーズも両クラブの技術的・経済的価値を高めることを目指している。
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