トゥールーズは、データと国際的なスカウティングを活用しながら、若く将来性のあるスカッドを編成するという自らの哲学を一度も曲げてこなかった。そのシステムは、順位という観点では野心的であると同時にリスクも伴う。なぜなら、若手にすべてをすぐ求めることはできないからだ。2005年生まれの実力派GKギヨーム・レステスは、すでにミランの具体的な構想の一つだった。それは、マイク・メニャンが2026年6月に満了する契約を更新しない方向に傾いているように見えた時期のことだ。確かに最も興味深いプロフィールはアレクシス・ヴォッサーのものだ。2008年にフランスでトーゴ系の家族のもとに生まれたMFで、彼には欧州のビッグクラブのスカウト全員が視線を注いでいる。注目し、見極めるべきなのは、才能ある2人のアルゼンチン人アタッカーが欧州サッカーにどう適応するかだ。1人は、今夏インデペンディエンテから加入したイタリア旅券を持つ2005年生まれのFWサンティアゴ・イダルゴ。もう1人はフリアン・ビニョーロ（2006年生まれ）だ。ミランとその補強チームは今季を通じて彼らをモニタリングすることになる。