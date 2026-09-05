ミランの指揮官として初のビッグマッチを前に、アモリムは意欲に満ちている。意識は完全にユヴェントス戦へ向いているが、前日会見では移籍市場に関する質問を避けることはできず、このプロジェクトの出発点とも言えそうなクラブ内部の結束を示した。「私はカルディナーレやカルヴェッリと毎日話している。だから彼らがここにいるのは普通のことだ。あなたたちにとっては違っても、私にとってはそうだ。補強にはとても満足している。新加入の選手たちは最高レベルで、今季を通して、そして将来にわたって私たちを助けてくれるだろう。それが私たちの目標だ。ミランがどう機能しているのかについても話したい。獲得すべき何人かの選手について、全員が足並みをそろえていなければならない」
翻訳者：
ミラン、エンドリッキ獲得でモウリーニョは「ノー」 クラブは1月に再挑戦へ、その戦略
2トップを同時起用へ
移籍市場は与えることもあれば、奪うこともある。ミランは夏の移籍市場開幕の実に3日前に、ゴンサロ・ラモス獲得を決めた。 評価は即座に、自然に、そして関係者全員の総意として下された。移籍金の額（保証分7000万ユーロ）によって、クラブはポルトガル人FWの控えを完全移籍で獲得する可能性を失った。この判断と、若手育成を重視する明確な方針から、カマルダとの契約延長が2031年6月30日まででまとまり、さらに2032年までの1年延長オプションも付いた。そして、それに伴いポルトガル人FWの唯一の代役へと昇格させる決定も下された。少なくとも1月まではそうなる見通しで、その時点で戦略ワーキンググループがシーズン最初の4カ月間のデータを集め、状況を見極めることになる。
モウリーニョはなし
実際、ミランは少なくとも15日間にわたって、攻撃陣のための“5つ星級”の補強に長く取り組んでいた。選ばれていたのは、エンドリッキ、レアル・マドリーに所属する2006年生まれのブラジル人FWだった。カルディナーレはこの件について、レアル・マドリー首脳陣と直接話をしていたが、その後にジョゼ・モウリーニョの強硬な抵抗に直面した。元“スペシャル・ワン”は、元パルメイラスのこの選手をレンタルで放出することに否定的な見解を示した。ミランとローマにとっては残念な結果となった。
カーディナーレは私たちを叱るだろう
エンドリッキはここまで、いまだ負傷と向き合っているため、レアル・マドリーのユニフォーム姿を一度も見せていない。 筋肉面の問題はひとまず脇に置くとして、ミランの希望は、1月に買い取りオプション付きのレンタルでこの選手がミラネッロに加わることだ。この目標は、今季前半戦でモウリーニョが2006年生まれのこの選手をどのように、そしていつ起用するかにも大きく左右される。
カーディナーレ、アモリム、そしてワーキンググループは、いずれにせよ間違いなく再挑戦する。 なぜなら、このブラジル人選手はセンターフォワードとしても、ゴンサロ・ラモスの後ろに入るトップ下としてもプレーできるからだ。エンドリッキは、明確な戦略を象徴する最も際立ったケースにすぎない。これまで実現しなかったターゲットが再び浮上してくるのは、クラブが勝利を目指せる競争力のあるスカッド作りを、まだ始めたばかりだと考えているためだ。
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。