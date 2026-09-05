エンドリッキはここまで、いまだ負傷と向き合っているため、レアル・マドリーのユニフォーム姿を一度も見せていない。 筋肉面の問題はひとまず脇に置くとして、ミランの希望は、1月に買い取りオプション付きのレンタルでこの選手がミラネッロに加わることだ。この目標は、今季前半戦でモウリーニョが2006年生まれのこの選手をどのように、そしていつ起用するかにも大きく左右される。





カーディナーレ、アモリム、そしてワーキンググループは、いずれにせよ間違いなく再挑戦する。 なぜなら、このブラジル人選手はセンターフォワードとしても、ゴンサロ・ラモスの後ろに入るトップ下としてもプレーできるからだ。エンドリッキは、明確な戦略を象徴する最も際立ったケースにすぎない。これまで実現しなかったターゲットが再び浮上してくるのは、クラブが勝利を目指せる競争力のあるスカッド作りを、まだ始めたばかりだと考えているためだ。