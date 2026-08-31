エンドリッキは、ミランにとって単なるひと夏の夢ではなく、獲得を目指して実際に動くべき具体的なターゲットだ。すべては7月中旬に始まった。ジェリー・カルディナーレが、友人のジョルジュ・メンデスの後押しを受け、移籍市場における可能な連携を探るためレアル・マドリーと接触を持ち始めたのだ。話題に上ったのは多くの選手たちで、若手では バルデペニャス （現在はフィオレンティーナ所属）や ピタルチ、さらにブラヒム・ディアスのような、より実績ある選手の名前も挙がっている。レッドバードのオーナーはフロレンティーノ・ペレスと直接対話を始め、ルベン・アモリムにとっての真の狙いを明確にした。それがブラジル人のエンドリッキだ。
翻訳者：
ミラン、エンドリッキを巡ってカーディナーレとフロレンティーノ・ペレスが直接接触。ブラジル人FWはアモリムも高く評価、現時点で伝わっていることは？
1月に再挑戦？
エンドリッキに対するミランのアイデアは、ある現状認識から生まれている。レアル・マドリーは驚異的な攻撃陣を擁している一方で、その陣容は非常に厚い。ディオマンデからヴィニシウス、さらにベリンガム、ブラヒム・ディアス、エムバペ、エスピまで、モウリーニョの矢筒には多くの矢がそろっている。元リヨン所属の選手は出場機会がほとんど、あるいは極めて限られるリスクがあるが、このようなシナリオは本人も、ましてやレアル・マドリーも気にしていないようだ。
ミランと他の獲得候補に届いたメッセージはこうだ。「エンドリッキは少なくとも次の冬の移籍市場までは離れない」。若きブラジル人FWは、レアル・マドリーのユニフォームをまとってチャンピオンズリーグでプレーすることを望んでおり、自分が重要な居場所を築けると確信している。
ミランのプラン
カーディナーレは、レアル・マドリーと選手本人の立場を把握しており、状況が開かれるシグナルが届けば、いつでも交渉のテーブルに着く用意があるとあらためて強調した。夏の移籍市場の残り時間のうちでも、最悪の場合は1月に議論を先送りする形でも、だ。ミランがエンドリッキを求めているのは、自分たちのプロジェクトに完璧に合致すると考えているからだ。 そして、異なる解決策をもたらせる選手だと見ている。直接的な接触を作ったうえで、ミランは待機している。もしマドリーから連絡があれば、ミランはエンドリッキ獲得に向けて準備万端で臨むことになる。
移籍金はいくらで、契約形態はどうなっているのか
カーディナーレ体制のミランは、常に選手の資産価値を優先しようとしている。実際、期限付き移籍で加入したのはハッチンソンだけで、それもミランにふさわしいことを証明しなければならないからだ。エンドリッキについては、レッドバードのオーナーが完全移籍での獲得にも前向きな姿勢を示す可能性がある。ただ、レアル・マドリーはこの若き才能を高く評価しており、その額は6000万ユーロ超と見られている一方で、レンタルでのオペレーションも排除していない。
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