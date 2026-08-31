エンドリッキに対するミランのアイデアは、ある現状認識から生まれている。レアル・マドリーは驚異的な攻撃陣を擁している一方で、その陣容は非常に厚い。ディオマンデからヴィニシウス、さらにベリンガム、ブラヒム・ディアス、エムバペ、エスピまで、モウリーニョの矢筒には多くの矢がそろっている。元リヨン所属の選手は出場機会がほとんど、あるいは極めて限られるリスクがあるが、このようなシナリオは本人も、ましてやレアル・マドリーも気にしていないようだ。





ミランと他の獲得候補に届いたメッセージはこうだ。「エンドリッキは少なくとも次の冬の移籍市場までは離れない」。若きブラジル人FWは、レアル・マドリーのユニフォームをまとってチャンピオンズリーグでプレーすることを望んでおり、自分が重要な居場所を築けると確信している。