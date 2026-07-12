契約残り1年のエデルソンを確保し、移籍市場で落ち着いて交渉できるよう、また2000年生まれの彼のコンディションに確信を示すのが目的だ。ジュントーリは契約更新を提示する準備ができているが、本人の意思を見極める必要がある。 約1年半前、マンチェスター・ユナイテッドとの交渉でアモリムはエデルソンを高く評価していた。2人はミランで再会する可能性もある。