ミランがエデルソンに猛アプローチ。ロッソネロはアタランタとの交渉を突如開始し、1999年生まれのブラジル人MFの獲得を狙う。同選手はアンチェロッティ率いるブラジル代表でW杯に出場した26歳。マンチェスター・ユナイテッドへの移籍はメディカルチェックの承認を得られず破談となった。
Getty Images/Calciomercato
翻訳者：
ミラン、エデルソン獲得へ動き活発化。アモリム監督が関心を示し、アタランタや周辺関係者と接触。
アタランタのオファーと契約満了
ミランはエデルソンの代理人と接触。アタランタは同選手に5000万ユーロを要求しているが、2027年まで契約が残っているため金額は下がる可能性もある。 現時点ではクラブ間の交渉は確認されていないが、代理人とは話し合いが行われた。
ジャシャリとリッチ、女神の称賛
その理由は、何よりもまず、ロッソネロの新監督ルーベン・アモリムが、攻守に優れたMFエデルソンを高く評価しているからだ。ミランは、ルカ・モドリッチ、アドリアン・ラビオ、アルドン・ヤシャリ、サムエーレ・リッチが所属する中盤に彼を加えることを検討している。 評価額3000万ユーロと見られるジャシャリと、元トリノの Ricci にはアタランタも興味を示しているが、現時点で交渉は進んでいない。
「エデルソンは万全だ」：再起への展望
エデルソンはイングランドとロンドンを離れ、W杯後に家族と休暇を過ごしている。プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドでプレーし、チャンピオンズリーグに戻りたかっただけに心残りもある。 アタランタは再契約に向けて準備を進めており、クラブは彼が健康で献身的な選手だと評価している。ベルガモのクラブは近日中に契約延長オファーを提示する予定だ。
エデルソンのアイデア、アモリムの承認
契約残り1年のエデルソンを確保し、移籍市場で落ち着いて交渉できるよう、また2000年生まれの彼のコンディションに確信を示すのが目的だ。ジュントーリは契約更新を提示する準備ができているが、本人の意思を見極める必要がある。 約1年半前、マンチェスター・ユナイテッドとの交渉でアモリムはエデルソンを高く評価していた。2人はミランで再会する可能性もある。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。