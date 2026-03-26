ミラン、エストピニャンが退団へ：イングランドのトッテナムが関心を示す、ロッソネリの要求額は以下の通り

ペルビス・エストピニャンの将来は不透明だ。昨夏、ブライトンから移籍金1700万ユーロ＋ボーナス200万ユーロで完全移籍したこのエクアドル代表のウイングは、ミランの首脳陣を完全に納得させておらず、1シーズンでイタリアを去る可能性もある。 実際、1998年生まれの彼がインテルとのダービーで決勝ゴールを決めたにもかかわらず、元ビジャレアルのこの選手は、期待外れのパフォーマンスで度々批判の的となってきた。そのため、マッシミリアーノ・アッレグリ監督は、何度か若手のダヴィデ・バルテサギを彼に優先して起用している。