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ミラン、エストピニャンが退団へ：イングランドのトッテナムが関心を示す、ロッソネリの要求額は以下の通り

ACミラン
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トッテナム
ペルビス・エストゥピニャン

ミランのこの選手は、早ければ今夏にもチームを去る可能性がある。イングランドのクラブが獲得に興味を示している。

ペルビス・エストピニャンの将来は不透明だ。昨夏、ブライトンから移籍金1700万ユーロ＋ボーナス200万ユーロで完全移籍したこのエクアドル代表のウイングは、ミランの首脳陣を完全に納得させておらず、1シーズンでイタリアを去る可能性もある。 実際、1998年生まれの彼がインテルとのダービーで決勝ゴールを決めたにもかかわらず、元ビジャレアルのこの選手は、期待外れのパフォーマンスで度々批判の的となってきた。そのため、マッシミリアーノ・アッレグリ監督は、何度か若手のダヴィデ・バルテサギを彼に優先して起用している。

  • プレミアリーグへの関心

    アレッサンドロ・ヤコボーネ氏が自身のXアカウントで報じたところによると、トッテナムはミランのウイング選手をターゲットにしているという。特に、来シーズン、スパーズがロベルト・デ・ゼルビ監督（かつてブライトン時代にエストピニャンを指導した経験がある）を指揮官に迎えることになった場合、その可能性は高まるようだ。

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  • ミランの要請

    ミラン側としては、1998年生まれのこの選手の移籍に全く反対するつもりはないようだ。実際、昨夏ミランはこのエクアドル人選手を完全移籍で獲得するために、1700万ユーロに加え、ボーナスとして200万ユーロを支払っていたことを思い出してほしい。 現在、売却損を避けるためには、ロッソネリは約1400万ユーロで彼を売却する必要があるトッテナムが具体的な動きを見せた場合、ミランの経営陣はこのような条件を提示することになるだろう。

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