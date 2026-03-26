ペルビス・エストピニャンの将来は不透明だ。昨夏、ブライトンから移籍金1700万ユーロ＋ボーナス200万ユーロで完全移籍したこのエクアドル代表のウイングは、ミランの首脳陣を完全に納得させておらず、1シーズンでイタリアを去る可能性もある。 実際、1998年生まれの彼がインテルとのダービーで決勝ゴールを決めたにもかかわらず、元ビジャレアルのこの選手は、期待外れのパフォーマンスで度々批判の的となってきた。そのため、マッシミリアーノ・アッレグリ監督は、何度か若手のダヴィデ・バルテサギを彼に優先して起用している。
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ミラン、エストピニャンが退団へ：イングランドのトッテナムが関心を示す、ロッソネリの要求額は以下の通り
プレミアリーグへの関心
アレッサンドロ・ヤコボーネ氏が自身のXアカウントで報じたところによると、トッテナムはミランのウイング選手をターゲットにしているという。特に、来シーズン、スパーズがロベルト・デ・ゼルビ監督（かつてブライトン時代にエストピニャンを指導した経験がある）を指揮官に迎えることになった場合、その可能性は高まるようだ。
ミランの要請
ミラン側としては、1998年生まれのこの選手の移籍に全く反対するつもりはないようだ。実際、昨夏、ミランはこのエクアドル人選手を完全移籍で獲得するために、1700万ユーロに加え、ボーナスとして200万ユーロを支払っていたことを思い出してほしい。 現在、売却損を避けるためには、ロッソネリは約1400万ユーロで彼を売却する必要がある。トッテナムが具体的な動きを見せた場合、ミランの経営陣はこのような条件を提示することになるだろう。