ミランは、オリンピコでのラツィオとの重要な一戦に向け、精力的に準備を進めている。アッレグリ監督は出場停止のラビオを欠くことになり、代役としてリッチを起用することを検討している。元トリノのリッチは、ジャシャリとの競争において明らかに優位に立っている。 前線では、クリスチャン・プリシッチとラファエル・レオのコンビが起用される見通しで、フルクルグが控えとして待機している。オリンピコには1万人以上のロッソネリサポーターが駆けつけ、困難ながらも可能性のあるスクデット逆転劇に向けて「ディアヴォロ」を後押しする。
ミラン、エストゥピナンがバルテサギに先発：ラツィオ戦に向けたアッレグリ監督の采配
エストゥピナン、定位置確保へ
ラツィオ戦を控え、アッレグリ監督にとって最も難しい選択は、左サイドの5番目のポジションを誰にするかという点だ。現時点では、リヴォルノ出身の監督はダービーのヒーローであるエストゥピナンを起用する意向のようで、彼はバルテサギとのポジション争いで一歩リードしている。 この選択が戦術面でどのような変化をもたらすかについても大きな関心が集まっている。エクアドル人選手は守備を求められる場面よりも、ボール保持局面において明らかに安定感がある。彼がピッチに立つ場合（そしてラビオが不在の場合、編注）、ミランはバランスを犠牲にしてでもより攻撃的なチームとなるだろう。
