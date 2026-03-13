ミラン、エストゥピナンがバルテサギに先発：ラツィオ戦に向けたアッレグリ監督の采配

ラツィオ戦を控え、アッレグリ監督にとって最も難しい選択は、左サイドの5番目のポジションを誰にするかという点だ。現時点では、リヴォルノ出身の監督はダービーのヒーローであるエストゥピナンを起用する意向のようで、彼はバルテサギとのポジション争いで一歩リードしている。 この選択が戦術面でどのような変化をもたらすかについても大きな関心が集まっている。エクアドル人選手は守備を求められる場面よりも、ボール保持局面において明らかに安定感がある。彼がピッチに立つ場合（そしてラビオが不在の場合、編注）、ミランはバランスを犠牲にしてでもより攻撃的なチームとなるだろう。