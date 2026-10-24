あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
Amorim MilanGetty Images
翻訳者：

ミラン、ウディネーゼ戦は布陣を再編。アモリムは先発メンバーをひねり出さなければならない。予想スタメンはこちら

ACミラン

ミラン、主力6人を欠いてウディネへ。バルテザーギからヤシャリまで、予想される布陣の変更点

ACミランにとって、早く忘れたい土曜日となった。アモリムはラビオ、モレイラ、ヒラを自宅に残さざるを得ない。3選手はいずれも身体的な問題を抱えており、テラッチャーノ、ガッビア、サレマーカーズ、チュクウェゼに続いて欠場者リストに加わった。欠場者の影響は大きく、ACミランは深刻な人員不足に陥っている。アモリムが選ぶ可能性のある布陣を見ていこう。

  • 4-3-3

    ブルーエナジー・スタジアムでは、ミランが4-3-3で臨む。アモリムはトモリを右サイドバック、バルテザーギを反対側のサイドで試した。イタリアの年代別代表選手であるバルテザーギが、エストゥピニャンをわずかにリードしている。センターバックを組むパヴロヴィッチとデ・ウィンターには、普段以上の働きが求められる。

  • ヤシャリにチャンス

    ムサの先発は確実で、右インサイドハーフでプレーする可能性が高い。ゲームメイクはレジェンドのモドリッチに託される。中盤の布陣を完成させるため、アモリム監督はヤシャリの起用を検討している。中盤の選手でベンチに控えるのがコモットだけという状況で、スイス人のヤシャリには左インサイドハーフとして先発する大きなチャンスが訪れそうだ。

  • シセ、プリシッチとラモスとともに

    ラモスは万全ではないが、歯を食いしばって先発し、最前線に立つ。その両サイドにはシセとプリシッチが入り、ポルトガル人FWにボールを供給するという明確な役割を担う。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
次の試合
UDI

UDI

セリエ A

2026年10月25日

MIL

MIL