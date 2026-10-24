ムサの先発は確実で、右インサイドハーフでプレーする可能性が高い。ゲームメイクはレジェンドのモドリッチに託される。中盤の布陣を完成させるため、アモリム監督はヤシャリの起用を検討している。中盤の選手でベンチに控えるのがコモットだけという状況で、スイス人のヤシャリには左インサイドハーフとして先発する大きなチャンスが訪れそうだ。