ACミランにとって、早く忘れたい土曜日となった。アモリムはラビオ、モレイラ、ヒラを自宅に残さざるを得ない。3選手はいずれも身体的な問題を抱えており、テラッチャーノ、ガッビア、サレマーカーズ、チュクウェゼに続いて欠場者リストに加わった。欠場者の影響は大きく、ACミランは深刻な人員不足に陥っている。アモリムが選ぶ可能性のある布陣を見ていこう。
Getty Images
翻訳者：
ミラン、ウディネーゼ戦は布陣を再編。アモリムは先発メンバーをひねり出さなければならない。予想スタメンはこちら
4-3-3
ブルーエナジー・スタジアムでは、ミランが4-3-3で臨む。アモリムはトモリを右サイドバック、バルテザーギを反対側のサイドで試した。イタリアの年代別代表選手であるバルテザーギが、エストゥピニャンをわずかにリードしている。センターバックを組むパヴロヴィッチとデ・ウィンターには、普段以上の働きが求められる。
ヤシャリにチャンス
ムサの先発は確実で、右インサイドハーフでプレーする可能性が高い。ゲームメイクはレジェンドのモドリッチに託される。中盤の布陣を完成させるため、アモリム監督はヤシャリの起用を検討している。中盤の選手でベンチに控えるのがコモットだけという状況で、スイス人のヤシャリには左インサイドハーフとして先発する大きなチャンスが訪れそうだ。
シセ、プリシッチとラモスとともに
ラモスは万全ではないが、歯を食いしばって先発し、最前線に立つ。その両サイドにはシセとプリシッチが入り、ポルトガル人FWにボールを供給するという明確な役割を担う。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。