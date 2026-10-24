ミランにとって、一刻も早く忘れたい土曜日となった。アモリムはラビオ、モレイラ、ヒラをメンバーから外さざるを得ない。ミランの3選手はいずれも身体の問題を抱えており、すでにテラッチャーノ、ガッビア、サーレマーケルス、チュクウェゼが名を連ねていた欠場者リストに加わる。主力の欠場が相次ぎ、ミランは深刻な緊急事態に陥っている。アモリムが先発メンバーに選ぶ可能性のある顔ぶれを見ていこう。
Getty Images
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ミラン、ウディネーゼ戦はメンバーを入れ替えた布陣に。アモリムは先発メンバーを工夫する必要、予想スタメン11人は
4-3-3
ブルーエナジー・スタジアムでは、ミランが4-3-3の布陣でピッチに立つ。アモリムはトモリを右サイドバック、バルテザーギを反対側のサイドで試した。イタリアの年代別代表選手であるバルテザーギが、エストゥピニャンをわずかにリードしている。パヴロヴィッチとデ・ウィンターには、センターバックのコンビとして通常以上の働きが求められる。
ジャシャリにチャンス
ムサは先発が確実で、レジェンドのモドリッチがゲームメークを担う中、右インサイドハーフでプレーする可能性が高い。中盤の残るポジションについては、アモリムがヤシャリの起用を検討している。スイス人選手には左インサイドハーフとして先発する大きなチャンスが巡ってきそうだ。中盤の選手でベンチに控えるのはコモットだけとなる。
シセ、プリシッチ、ラモスとともに
ラモスは万全ではないが、痛みをこらえて先発し、最前線に立つ。その両脇にはシセとプリシッチが入り、ポルトガル人FWに必要なボールを供給することを狙う。
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