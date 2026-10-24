ミランにとって、一刻も早く忘れたい土曜日となった。アモリムはラビオ、モレイラ、ヒラをメンバーから外さざるを得ない。ミランの3選手はいずれも身体の問題を抱えており、すでにテラッチャーノ、ガッビア、サーレマーケルス、チュクウェゼが名を連ねていた欠場者リストに加わる。主力の欠場が相次ぎ、ミランは深刻な緊急事態に陥っている。アモリムが先発メンバーに選ぶ可能性のある顔ぶれを見ていこう。