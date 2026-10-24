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ライブ
Amorim MilanGetty Images
翻訳者：

ミラン、ウディネーゼ戦はメンバーを入れ替えた布陣に。アモリムは先発メンバーを工夫する必要、予想スタメン11人は

ACミラン
ウディネーゼ 対 ACミラン
ウディネーゼ
セリエ A

ミラン、ウディネでの一戦は痛手となる6人の欠場者を抱える。バルテザーギからヤシャリまで、先発メンバーにどんな変更があり得るのか

ミランにとって、一刻も早く忘れたい土曜日となった。アモリムはラビオ、モレイラ、ヒラをメンバーから外さざるを得ない。ミランの3選手はいずれも身体の問題を抱えており、すでにテラッチャーノ、ガッビア、サーレマーケルス、チュクウェゼが名を連ねていた欠場者リストに加わる。主力の欠場が相次ぎ、ミランは深刻な緊急事態に陥っている。アモリムが先発メンバーに選ぶ可能性のある顔ぶれを見ていこう。

  • 4-3-3

    ブルーエナジー・スタジアムでは、ミランが4-3-3の布陣でピッチに立つ。アモリムはトモリを右サイドバック、バルテザーギを反対側のサイドで試した。イタリアの年代別代表選手であるバルテザーギが、エストゥピニャンをわずかにリードしている。パヴロヴィッチとデ・ウィンターには、センターバックのコンビとして通常以上の働きが求められる。

  • ジャシャリにチャンス

    ムサは先発が確実で、レジェンドのモドリッチがゲームメークを担う中、右インサイドハーフでプレーする可能性が高い。中盤の残るポジションについては、アモリムがヤシャリの起用を検討している。スイス人選手には左インサイドハーフとして先発する大きなチャンスが巡ってきそうだ。中盤の選手でベンチに控えるのはコモットだけとなる。

  • シセ、プリシッチ、ラモスとともに

    ラモスは万全ではないが、痛みをこらえて先発し、最前線に立つ。その両脇にはシセとプリシッチが入り、ポルトガル人FWに必要なボールを供給することを狙う。

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