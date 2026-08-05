この交代は予定されていたもので、63分に実行された。カマルダはピッチを離れ、ラモスが投入された。通常のバトンタッチだった。いや、むしろ序列の交代と言うべきかもしれない。というのも、ミランの若き才能であるカマルダは、先発に指名されているのが、7000万ユーロ超でPSGから加入したセンターフォワードだと分かっているからだ。この27分間でラモスは、合宿合流からまだ1週間もたっておらずコンディションは万全ではなかったものの、2度の得点機を作り出し、そのうち1度はビセックに決定的なシュートをブロックされた。トップ下の選手たちの飛び出しを促すため、背後にゴールを背負った形で見せたプレーも興味深かった。