ズラタン・イブラヒモビッチは、土壇場で考えを変えない限り、明日午前11時にサンタンブロージョで営まれるフランコ・バレージの葬儀に参列しない見通しだ。ミランの歴史的キャプテンを追悼するメッセージを自身のSNSに投稿していないことがここ数時間でさまざまな議論を呼んでおり、Milannews.itは、その理由について、ミーノ・ライオラとシルヴィオ・ベルルスコーニの死去の際にも同じことがあったと説明している。





Milannews.itは次のように伝えている。「ズラタンは、2014年に兄サプコが白血病で亡くなって以降、死別に関して非常に個人的な向き合い方をしてきた。公の人物、広告塔、幹部という顔とはまったく逆に、イブラという一人の人間と、こうした状況への彼なりの向き合い方がある。フランコ・バレージがミランにとって何を意味する存在かを考えれば、ズラタンはおそらく例外を作るべきだったし、作ることもできたという点には、われわれも完全に同意する。だが、恐らくそうはしないだろう。

かつてミランの歴史を代表する偉大なキャプテンの一人、チェーザレ・マルディーニにも敬意が表された同じサンタンブロージョ大聖堂には、カイザー・フランツの元チームメートや友人が大勢参列するほか、クラブ関係者やオーナーのジェリー・カルディナーレ、さらにミラノ市の機関関係者も出席し、その先頭にはジュゼッペ・サーラ市長が立つ」