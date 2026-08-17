ミラン、イタリアのクラブがラファエウ・レオンに関心。ガラタサライも諦めず：現状まとめ

レオンは、筋肉疲労のためポーランドでのマンチェスター・ユナイテッド戦を欠場したが、依然として移籍候補となっている。ただし、ミランに安売りする意思は一切ない。つまり、一定の条件下でのみ退団するということだ。今夏初めと比べると、獲得に必要な移籍金は5500万〜6000万ユーロから4500万ユーロへと下がっているが、現時点で具体的なオファーは届いていない。 マッティア・モレットによれば、このポルトガル人選手にはイタリアの1クラブから接触があったという（フィオレンティーナに関する噂は否定されている）が、現時点でこのアタッカーはセリエAへの移籍に扉を閉ざしている。 単にコストの問題だけではない。