ラファエル・レオンは引き続き移籍市場の中心にいる。ポルトガル代表FWは、同じ前線の仲間であるエンクンクやヒメネスとは異なり、ルベン・アモリムの放出候補リストには入っていないものの、ミランでの将来には依然として疑問符が付いている。Sky Sportの報道によれば、今週中に元リールのレオンはジェリー・カルディナーレと直接会談し、より詳しく状況を把握する見通しだ。この直接対話は、ミランを支配するレッドバード・キャピタルズのトップ自らが求めたもので、過去の発言、そして何より現在と未来に関するこの問題に終止符を打つことを目指している。
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ミラン、イタリアのクラブがラファエウ・レオンに関心。ガラタサライも諦めず：現状まとめ
レオンはイタリアで好まれている
レオンは、筋肉疲労のためポーランドでのマンチェスター・ユナイテッド戦を欠場したが、依然として移籍候補となっている。ただし、ミランに安売りする意思は一切ない。つまり、一定の条件下でのみ退団するということだ。今夏初めと比べると、獲得に必要な移籍金は5500万〜6000万ユーロから4500万ユーロへと下がっているが、現時点で具体的なオファーは届いていない。 マッティア・モレットによれば、このポルトガル人選手にはイタリアの1クラブから接触があったという（フィオレンティーナに関する噂は否定されている）が、現時点でこのアタッカーはセリエAへの移籍に扉を閉ざしている。 単にコストの問題だけではない。
ガラタサライは優勝争いに踏みとどまる
レオンには依然としてガラタサライ移籍の可能性が残されている。トルコ移籍を望まないガブリエウ・マルティネッリがアーセナルを離れるものの断りを入れた後、ロコモティフ・モスクワからトップ下のアレクセイ・バトラコフを2500万ユーロで獲得したにもかかわらず、ミランの背番号10が再び優先事項となった。ただし、スュペル・リグ王者のクラブは3500万ユーロ＋ボーナスという最後のオファーを上回る考えはない。移籍市場の終盤が近づけば、ミランは要求額を引き下げざるを得なくなると確信しているためだ。トルコの夏の移籍期間は9月4日に閉まり、レオンには年俸1000万〜1200万ユーロの5年契約が用意されている。
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