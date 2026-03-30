ミランにとって新たな「アンドレ」ケースとなるのか？おそらくそうではないだろう。なぜなら、有望なFWアンドレイ・コスティッチの獲得に向けたパルチザン・ベオグラードとの交渉は細部まで決着しており、2007年生まれの同選手は昨日、すでに慣例通りのメディカルチェックを済ませているからだ。 彼は6月に加入し、当初は「ミラン・フトゥーロ」のグループに合流する予定だが、その潜在能力を考慮すれば、トップチームに昇格する可能性もある。
翻訳者：
ミラン、アンドレイ・コスティッチ獲得の本当の金額。パルチザンのミヤトヴィッチ副会長：「微々たる金額だ。もし相談されていれば断っていただろう」
ミヤトヴィッチは納得していない
ミランはここ数日、基本額350万ユーロに加え、450万ユーロと将来の転売益の一定割合を支払うという条件で、この取引を成立させた。 総額で約1000万ユーロに上るこの取引は、パルチザン・ベオグラードの経営陣内で激しい論争を引き起こした。セルビアのポータルサイト「sportkse.net」には、パルチザンの副会長であり、かつてレアル・マドリードやフィオレンティーナでプレーした元FWのペドラグ・ミヤトヴィッチ氏による、かなり厳しい口調の声明が掲載されている。 「アンドレイ・コスティッチのミラン移籍に関する情報について、私はまず第一にパルチザンのサポーター、そしてスポーツファンの皆様に向けて、この決定とは完全に一線を画すことを明確に申し上げなければならない。 私は責任を持って断言するが、アンドレイ・コスティッチの移籍に関して一切相談を受けておらず、ミランからのオファーすら目にしたことがない。もし私が意思決定プロセスに関与していたならば、これほど微々たるオファーを受け入れることに断固として反対であることを、取締役会の全メンバーに対し明確かつ明白に伝えていただろう。 私の職務および明確に定義された権限に基づき、移籍市場の方針や選手の育成を含むクラブのスポーツ部門全体を統括する責任を負っていることを考慮すれば、この行為は定款に対する重大な違反にあたる。」
他にもオファーがありました
ペドラグ・ミヤトヴィッチが発表した声明は、アンドレイ・コスティッチの将来を決定する際、自身の意見が考慮されなかった経緯について、さらに詳しく述べて締めくくられている。「これが、クラブが今後、最も有望な選手たちをフリー移籍で売却していくという方針なのか？ ラシム・リャイッチ率いる取締役会の他のメンバーの反対を押し切って、この決定を下したのだ。 ここ数ヶ月、コスティッチを含む我々の若手選手数名について、欧州主要5リーグの複数のクラブの代表者と頻繁に接触し協議を重ねてきたこと、また、我々の選手全員に数百万ユーロ規模の契約解除条項が設定されており、クラブの方針として彼らの才能とサッカーにおける潜在能力を適切に評価・育成することであると、全員に明確に伝えていたことを承知しているにもかかわらず、この決定を下したのですか。 今回の移籍は危険な前例を作り出したものであり、サッカー市場における我々の若手選手たちの価値に対する評価に極めて悪影響を及ぼすものだと考えています」。
『パルチザン』の続編
同じくsportske.netの報道によると、ペドラグ・ミヤトヴィッチ氏による非難を受けて、パルチザン・ベオグラードの経営陣から即座に反論声明が発表された。「スポーツ担当副会長であるプレドラグ・ミヤトヴィッチ氏によるプレスリリースに関し、水曜日には同リリースに含まれるすべての非難に対して、当クラブが完全かつ詳細な回答を行うことを公表いたします。その際、彼の以前の経営陣における役割、ある期間に彼が享受していた無条件の支持、ならびにいくつかの決定や達成されたスポーツ成績に起因して生じた問題について、さらに明確にする予定です。 同時に、クラブの最優先事項はすべての義務の履行とUEFAのモニタリングを無事に通過することであることを踏まえ、現時点で公の場における個々の役割に関する議論を再燃させることは理解しがたいと考えています。 明日がUEFAのモニタリング制度で定められた極めて厳しい条件の履行期限であることを踏まえ、パルチザン・フットボール・クラブの経営陣は、このプロセスを成功裏に完了させることを目標に、本日および明日必要なすべての義務の履行に全力を注いでいることを、皆様にお知らせいたします。
アンドレの前例
しかし、2006年生まれで現在コリンチャンスに所属するMFアンドレについては、一体何が起きたのだろうか。ミランは当初、1500万ユーロ＋ボーナスという条件で合意に達したと確信していたはずではなかったのか？ CEOのジョルジオ・フルラーニが、ベンフィカやアトレティコ・マドリードとの競合に先んじるべくブラジル側の経営陣と合意に達したまさにその時、ここ数年の最高の才能の一人が去る可能性に激怒したサポーターからの圧力を受け、ティマオのオスマール・スタビレ会長が取引を阻止したのだ。 2500万ユーロを超える金額を要求し、ミランとの法的紛争を招くリスクを冒した。ミラン側は、FIFAに対して、約束した言葉と幹部との間で交わした予備合意を主張する構えだった。この事態はその後回避されたが、その結果、イタリアのクラブは交渉から撤退することとなった。