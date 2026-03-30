ミラン、アンドレイ・コスティッチ獲得の本当の金額。パルチザンのミヤトヴィッチ副会長：「微々たる金額だ。もし相談されていれば断っていただろう」

ミランはここ数日、基本額350万ユーロに加え、450万ユーロと将来の転売益の一定割合を支払うという条件で、この取引を成立させた。 総額で約1000万ユーロに上るこの取引は、パルチザン・ベオグラードの経営陣内で激しい論争を引き起こした。セルビアのポータルサイト「sportkse.net」には、パルチザンの副会長であり、かつてレアル・マドリードやフィオレンティーナでプレーした元FWのペドラグ・ミヤトヴィッチ氏による、かなり厳しい口調の声明が掲載されている。 「アンドレイ・コスティッチのミラン移籍に関する情報について、私はまず第一にパルチザンのサポーター、そしてスポーツファンの皆様に向けて、この決定とは完全に一線を画すことを明確に申し上げなければならない。 私は責任を持って断言するが、アンドレイ・コスティッチの移籍に関して一切相談を受けておらず、ミランからのオファーすら目にしたことがない。もし私が意思決定プロセスに関与していたならば、これほど微々たるオファーを受け入れることに断固として反対であることを、取締役会の全メンバーに対し明確かつ明白に伝えていただろう。 私の職務および明確に定義された権限に基づき、移籍市場の方針や選手の育成を含むクラブのスポーツ部門全体を統括する責任を負っていることを考慮すれば、この行為は定款に対する重大な違反にあたる。」