アンドレイ・コスティッチの将来はレンタル移籍となりそうだ。ミランは2007年生まれのモンテネグロ人FWを実戦経験に出すことを決めており、エールディビジに所属するスパルタ・ロッテルダムへの移籍が近づいている。アモリムは、元パルチザン・ベオグラードのコスティッチを含めたスカッド全体を評価したうえで、継続的に出場機会を得させるために放出を決断した。現時点では、ミランのトップチームでプレーする準備が整った選手とは見なされていない。