アンドレイ・コスティッチの将来はレンタル移籍となりそうだ。ミランは2007年生まれのモンテネグロ人FWを実戦経験に出すことを決めており、エールディビジに所属するスパルタ・ロッテルダムへの移籍が近づいている。アモリムは、元パルチザン・ベオグラードのコスティッチを含めたスカッド全体を評価したうえで、継続的に出場機会を得させるために放出を決断した。現時点では、ミランのトップチームでプレーする準備が整った選手とは見なされていない。
Gribaudi/ImagePhoto
翻訳者：
ミラン、アンドレイ・コスティッチが退団へ：スパルタ・ロッテルダム移籍が間近に迫る
ミラン・フトゥーロにはノー
1月にパルチザン・ベオグラードから500万ユーロで加入したコスティッチは、7月13日にミラネッロで行われた最初の紅白戦で、2026-27シーズン初ゴールを記録した。グラスゴーでのセルティックとの親善試合では先発出場したが、結果を残すことはできなかった。ミランは同選手をミラン・フトゥーロに合流させず、若手がアピールできるオランダリーグでチャンスを与えることを決めた。
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