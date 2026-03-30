ミラン、アンドレに新たなオファー：コリンチャンスを説得するために2200万ユーロ、前回の経緯は

ESPNブラジルが報じているように、この若きブラジル人選手を獲得するため、コリンチャンスに新たなオファーが提示されたようだ。新たな提案は総額2200万ユーロで、うち1800万ユーロが固定額、残りの400万ユーロはスポーツ面の目標達成に基づくボーナスとして支払われるという。この提案により、ミランは同選手の経済的権利の70％を取得することになる。 しかし、この19歳のMFは、取引を成立させるため、自身が権利を管理している移籍権の30％をミランに譲渡する可能性を示唆している。



