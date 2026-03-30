ミランはアンドレへの獲得工作を続けている。ブラジルメディアによると、ロッソネリはコリンチャンスに新たなオファーを提示したが、同クラブは回答を保留しているという。
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ミラン、アンドレに新たなオファー：コリンチャンスを説得するために2200万ユーロ、前回の経緯は
ESPNブラジルが報じているように、この若きブラジル人選手を獲得するため、コリンチャンスに新たなオファーが提示されたようだ。新たな提案は総額2200万ユーロで、うち1800万ユーロが固定額、残りの400万ユーロはスポーツ面の目標達成に基づくボーナスとして支払われるという。この提案により、ミランは同選手の経済的権利の70％を取得することになる。 しかし、この19歳のMFは、取引を成立させるため、自身が権利を管理している移籍権の30％をミランに譲渡する可能性を示唆している。
一方、コリンチャンスは現在検討中であり、ベンフィカやアトレティコ・マドリードといった他クラブからの関心も強いため、オファーを検討する時間を取っている。これにより、このMFを巡る争奪戦が繰り広げられる可能性もある。数週間前、ミラン側はすでにこの選手の獲得を確実視していたが、その後、コリンチャンスのオスマール・スタビレ会長が方針を転換した。 当時、ロッソネリは約1700万ユーロ（3回分割払い：1500万ユーロの固定額に加え、選手の経済的権利の70％に対する200万ユーロの変動額）で合意に達したと考えていたが、会長の拒否により最終段階で交渉は決裂した。