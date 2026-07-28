ゴンサロ・ラモスとヒラを巡る争奪戦で先手を打ったミランは、その後、どこにどのように手を入れるべきかを見極めるため、内部での幅広い検討段階に入っている。こうした半ば停滞した状況の背後に明確な理由があるのは確かだ。放出市場が活性化しておらず、これなしではカルディナーレとアモリムが合意していた補強の仕上げを完了させるのはほぼ不可能だからだ。レッドバードのオーナーは、移籍を担当するアルムシュタットに対し、プロジェクトの中心ではないと見なされている選手たちの売却に向けたミッションを開始するよう求めた。
翻訳者：
ミラン、アルムシュタットが放出市場のミッションを始動：残留できるのは誰で、去るのは誰か
GKとDFの間で
SNS上ではインスタグラムのプロフィールからすべての投稿を削除したことで騒動となったものの、メニャンはミランに残留し、キャプテンの役割も引き続き任される。彼に続くのはピエトロ・テッラッチャーノ、ロレンツォ・トッリアーニ、そしてマッテオ・ピッタレッラで、後者はミラン・フトゥーロの正守護神を務めつつ、トップチームも視野に入る。残留が確実なディフェンス陣では、マッテオ・ガッビアとストラヒニャ・パブロヴィッチがいずれもミランに残る見通しだ（パブロヴィッチはクリスタル・パレスからのオファーを断った）。一方でフィカヨ・トモリは退団の可能性があり、クラブは具体的なオファーを待っている。コニ・デ・ウィンターはルベン・アモリムの下で合宿中にテストされる予定で、足元の技術を生かすためセンターバックで起用したいという考えもある。ダヴィデ・バルテザーギは守備と中盤の両方で多くの出場機会を得ることになりそうだ。一方、ペルビス・エストゥピニャンの残留確率は50％。アストン・ビラはまだ交渉のテーブルから立っていない。代表組が戻り次第、フィリッポ・テッラッチャーノには別れの時が訪れる。セリエAからいくつかの関心が寄せられている。
中盤（渋滞気味）と攻撃陣の間で
アモリムは、ホイビェア（あるいは同様の特徴を持つMF）を、不動の主力であるラビオとモドリッチに組み合わせることを望んでいる。だがその前に、2つのポジションに9選手を抱えるスカッドの整理が必要になる。ボローニャはコモット獲得を強く望んでいるものの、この名門の息子は今季もアモリムの下に残る可能性が70％ある。 一方で、ムサには買い手を探しており、彼は100％退団する見通しだ。フォファナについては、エヴァートンとクリスタル・パレスというプレミアリーグ2クラブが関心を示しているが、本人のミラン残留の意思は可能性として50％を超えていない。
ヤシャリは依然として帳簿上の負担が大きく、持てる価値をすべて証明するためにもう一度チャンスを得る可能性がある。これとは異なるのがリッチで、アモリムを納得させられず、すぐにでもミランを去る可能性がある。 ロフタス＝チークは完全に放出可能だが、具体的なオファーはなく、本人も退団に向けて動いてはいない。チュクウェゼとサレマーケルスはともに100％残留する。
FW陣については、カマルダが残留する。正式な確認はアモリム本人から直接届いている。 レンタル移籍の可能性については検討が続いている。一方で、プリシッチ、エンクンク、シセは残留する見込みだ。別途語るに値するのがレオンで、小さなネタバレをすると、彼は100％退団する。
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