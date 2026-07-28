ミラン、アルムシュタットが放出市場のミッションを始動：残留できるのは誰で、去るのは誰か

アモリムは、ホイビェア（あるいは同様の特徴を持つMF）を、不動の主力であるラビオとモドリッチに組み合わせることを望んでいる。だがその前に、2つのポジションに9選手を抱えるスカッドの整理が必要になる。ボローニャはコモット獲得を強く望んでいるものの、この名門の息子は今季もアモリムの下に残る可能性が70％ある。 一方で、ムサには買い手を探しており、彼は100％退団する見通しだ。フォファナについては、エヴァートンとクリスタル・パレスというプレミアリーグ2クラブが関心を示しているが、本人のミラン残留の意思は可能性として50％を超えていない。





ヤシャリは依然として帳簿上の負担が大きく、持てる価値をすべて証明するためにもう一度チャンスを得る可能性がある。これとは異なるのがリッチで、アモリムを納得させられず、すぐにでもミランを去る可能性がある。 ロフタス＝チークは完全に放出可能だが、具体的なオファーはなく、本人も退団に向けて動いてはいない。チュクウェゼとサレマーケルスはともに100％残留する。





FW陣については、カマルダが残留する。正式な確認はアモリム本人から直接届いている。 レンタル移籍の可能性については検討が続いている。一方で、プリシッチ、エンクンク、シセは残留する見込みだ。別途語るに値するのがレオンで、小さなネタバレをすると、彼は100％退団する。