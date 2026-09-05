あなたは今、ラビオとモレイラを起用する時が来たと考えていますか？

「様子を見ます。明日の先発11人を今日話すことはありません。チーム内のローテーションという意味でも、誰が明日先発するのかは自分たちの中に留めておくことが重要です。モレイラは2週間トレーニングを積んでいます。先週より準備が整っています。彼は選択肢の1つですし、ラビオも同じで、2つのポジションで使えます。ですから、どの11人が先発になるか見ていきます」





ユヴェントス対ミランはスクデットを争う一戦ではないというキヴの発言には、どう答えますか？

「何もありません。私は自分たちの試合に集中しています。明日勝てば、他のチームと並んで首位に立つことになります。私は自分たち、そしてやるべき仕事に集中しています。ですから、その件について言うことは何もありません」

イタリアでの最初のビッグマッチを、どのように受け止めていますか？

「自分にどれだけプレッシャーをかけるか次第だと思います。すべての試合に勝たなければいけないので、ビッグマッチが他の試合より重要だとは思っていません。プレシーズン中には勝てなかった試合もありましたし、その時点ですでにプレッシャーはありました。ビッグクラブには常にビッグマッチがあります。先週と比べて自分たちが成長したかを知るうえで良いテストになるでしょう。なぜなら、アウェーで偉大なチームと優れた監督を相手にするからです。私はとても楽しみにしていますし、チームは準備ができていると思っています。私も準備ができています。私にとっては普段通りの仕事の日になりますし、明日自分のチームを見るのが楽しみです」





キヴの言葉をチームの発奮材料に使えると考えますか？ また、モレイラはウイングバックとトップ下の選手だと見ていますか？

「モレイラはウイングバックとして見ていますが、前でプレーしたり、チュクウェゼと一緒に出たりできる試合もあるでしょう。私たちにはローテーションできる選手がたくさんいます。キヴの言葉について言えば、もしミランでプレーするうえで自分たちを鼓舞するのにそうした言葉が必要なら、私たちの中に何か間違ったものがあるということです。ここ数年、私たちは多くを求められる順位でシーズンを終えてきました。やるべきことはたくさんありますし、ファンに敬意を示し、クラブをふさわしいレベルに戻さなければなりません。キヴの言葉で自分たちを奮い立たせる必要はありません。最も重要なのは、私にとってミランは世界最高のクラブだということです。しかし20年でコッパ・イタリアは0回、スクデットは2回しか勝っていません。何かがうまくいっていない、それは分かっています。やるべきことは多く、働き、時間内に目標を達成しなければなりません。キヴが何を言おうと、他の誰が何を言おうと、私には関係ありません。ですが、長年にわたってミランがミランでなかった理由に集中しなければなりません。だからこそ、自分たちのチームに集中する方がいいのであって、他人が何を言うかを気にしてはいけません。私たちはチームをふさわしいレベルに戻すために取り組んでいます」



