あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
Goal.com
ライブ
Grafica Amorim Milan 2026Calciomercato

翻訳者：

ミラン、アモリム「多くのトップ選手を獲得した。トモリを再び組み入れたのは、ガッビアが負傷したからだ」

ACミラン

ミランの指揮官ルベン・アモリムが、ユヴェントス戦に向けた前日恒例の記者会見に臨む。

ルベン・アモリム監督は、リーグ戦の好スタートをトリノ、そしてヴェネツィア相手に2連勝という形で継続できるという確信を持って記者会見に臨んだ。ポルトガル人指揮官はユヴェントス戦を前に、次のように語っている。


選手たちが描くあなたの人物像に、自分自身を重ね合わせますか？
「そうありたいと思っている。ピッチの外では彼らも人間で、私はあのロッカールームのリーダーだからだ。選手たちを助けるのは私の仕事だが、ピッチ上ではハードワークしなければならない。他に道はない。試合やタイトルに勝つためには、それをしっかりやる必要がある。私はジムでもピッチでも非常に要求が高い。ただ、外では彼らを助けたいと思っている一人の人間だ。彼らだけでなく、その家族も含めてね」。 

  • トモリと移籍市場について

    これは特別な前日ですね。あなたにとって初めてのユベントス対ミランでもあります。このチームをどう見ていますか？ なぜトモリをチームに戻したのでしょうか？
    「カルディナーレとカルヴェッリとは毎日話しているので、彼らがここにいるのは普通のことです。あなたたちにとっては違うかもしれませんが、私にとっては普通です。補強にはとても満足しています。新しい選手たちはトップレベルで、今シーズンを通してだけでなく、将来的にも助けてくれるでしょう。これが私たちの目標です。ミランがどう機能しているかについても話したいです。獲得する何人かの選手について、全員が足並みをそろえていなければなりません。誰かが足並みをそろえていなければ、その選手は獲得しません。下した決断がベストなものになるよう、より多くの時間をかけて考えます。そしてこの夏、私たちはそれができていました。トモリですか？ ガッビアに問題があり、どれくらいかかるかは分かりません。プレシーズンのジラのケースに少し似ています。私たちの日程を見れば、10日間で4試合を戦わなければなりません。だからこそ、不測の事態に備えておきたいのです。いずれにせよトモリは素晴らしい選手で、トレーニングでもしっかり取り組んでいるのを見ていました。私にとっての優先はチームであり、その時点では彼を再びスカッドに組み込むことが最善の選択だと考えました」 


    ミランの補強には何点をつけますか？ また、前線にはカマルダとラモスに並べる選手が必要ではないという考えに変わりはありませんか？
    「みんな採点しますね。私の点数ですか？ 10点です。私の選手たちは世界最高です。なぜなら、私たちがスカッドに加えた全員が、この道に完璧に合っているからです。もちろん異なる特徴について考えることもできますが、カマルダにスペースを与えるべきだと思っています。ローテーションできる3人の選手でプレーすることもできます。時には、アタッカーの特徴を変えることが助けになることもあります。シーズンを通して、すべてのポジションであらゆる特徴を備えたチームなど世界中のどこにもありません。カマルダは使います。あとは当然、試合次第です。勝てばすべてうまくいくでしょうし、負ければ何か問題が出てくるでしょう。でも、私は自分のチームに満足しています」

    • 広告

  • ラビオ、モレイラ、キヴについて

    あなたは今、ラビオとモレイラを起用する時が来たと考えていますか？
    「様子を見ます。明日の先発11人を今日話すことはありません。チーム内のローテーションという意味でも、誰が明日先発するのかは自分たちの中に留めておくことが重要です。モレイラは2週間トレーニングを積んでいます。先週より準備が整っています。彼は選択肢の1つですし、ラビオも同じで、2つのポジションで使えます。ですから、どの11人が先発になるか見ていきます」


    ユヴェントス対ミランはスクデットを争う一戦ではないというキヴの発言には、どう答えますか？
    「何もありません。私は自分たちの試合に集中しています。明日勝てば、他のチームと並んで首位に立つことになります。私は自分たち、そしてやるべき仕事に集中しています。ですから、その件について言うことは何もありません」

    イタリアでの最初のビッグマッチを、どのように受け止めていますか？
    「自分にどれだけプレッシャーをかけるか次第だと思います。すべての試合に勝たなければいけないので、ビッグマッチが他の試合より重要だとは思っていません。プレシーズン中には勝てなかった試合もありましたし、その時点ですでにプレッシャーはありました。ビッグクラブには常にビッグマッチがあります。先週と比べて自分たちが成長したかを知るうえで良いテストになるでしょう。なぜなら、アウェーで偉大なチームと優れた監督を相手にするからです。私はとても楽しみにしていますし、チームは準備ができていると思っています。私も準備ができています。私にとっては普段通りの仕事の日になりますし、明日自分のチームを見るのが楽しみです」


    キヴの言葉をチームの発奮材料に使えると考えますか？ また、モレイラはウイングバックとトップ下の選手だと見ていますか？
    「モレイラはウイングバックとして見ていますが、前でプレーしたり、チュクウェゼと一緒に出たりできる試合もあるでしょう。私たちにはローテーションできる選手がたくさんいます。キヴの言葉について言えば、もしミランでプレーするうえで自分たちを鼓舞するのにそうした言葉が必要なら、私たちの中に何か間違ったものがあるということです。ここ数年、私たちは多くを求められる順位でシーズンを終えてきました。やるべきことはたくさんありますし、ファンに敬意を示し、クラブをふさわしいレベルに戻さなければなりません。キヴの言葉で自分たちを奮い立たせる必要はありません。最も重要なのは、私にとってミランは世界最高のクラブだということです。しかし20年でコッパ・イタリアは0回、スクデットは2回しか勝っていません。何かがうまくいっていない、それは分かっています。やるべきことは多く、働き、時間内に目標を達成しなければなりません。キヴが何を言おうと、他の誰が何を言おうと、私には関係ありません。ですが、長年にわたってミランがミランでなかった理由に集中しなければなりません。だからこそ、自分たちのチームに集中する方がいいのであって、他人が何を言うかを気にしてはいけません。私たちはチームをふさわしいレベルに戻すために取り組んでいます」


  • 日程について

    守備面は改善しているという認識ですか？　今後の過密日程もよく確認していると思いますが、これは普通のことだとお考えですか？
    「これほど過密な試合日程は、キャリアの中で一度も経験したことがない。プレミアリーグですらなかった。難しくなるだろうが、一部の選手を休ませることもできるし、ローテーションも行う。そのために、これだけ多くの選手を使える状態にしている。私にとって重要なのは、1月まで彼らを見極めること。そしてその後に何が起こるかをしっかり理解することだ。守備について？　私としては、トリノ戦ではトランジションをよりうまくコントロールできていたが、ヴェネツィア戦ではそうではなかった。どの試合でも集中を保たなければならない。私たちはボールを失った時に守備で大きな問題を抱えているのであって、守備の組織化そのものに問題があるわけではない。今週はかなり取り組んできたし、パヴロヴィッチやマリオ（ギラ、編集部注）のように、自分たちを10番だと思っているセンターバックもいる。ヴェネツィア戦の内容には満足していないし、ユヴェントスのようなトップチーム相手にはもっと良いプレーをしなければならない」 

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
セリエ A
ユヴェントス crest
ユヴェントス
JUV
ACミラン crest
ACミラン
MIL