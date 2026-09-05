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ミラン、アモリム「多くのトップ選手を獲得した。トモリが再びメンバー入りしたのは、ガッビアが負傷したためだ」

ACミラン

ミランの指揮官ルベン・アモリムが、ユヴェントス戦に向けた前日恒例の記者会見に臨む。

ルベン・アモリム監督は、トリノとヴェネツィアを相手に2連勝を飾り、好調なリーグ戦のスタートを継続できるという確信を持って記者会見に臨んだ。ポルトガル人指揮官はユヴェントス戦を前に、次のように語っている。


選手たちが描くあなたの人物像に、自分自身を重ね合わせますか？
「そうでありたいと思っている。なぜなら、ピッチの外では彼らも人間であり、私はあのロッカールームのリーダーだからだ。選手たちを助けるのは私の仕事だが、ピッチではハードワークしなければならない。それ以外に道はない。試合やタイトルに勝つためには、それをしっかりやらなければならない。私はジムでもピッチでも非常に要求が厳しい。ただ、ピッチの外では彼らやその家族を助けたいと思っている一人の人間だ」

  • トモリと移籍市場について

    今回は特別な前日ですね。あなたにとって初めてのユベントス対ミランです。このチームにどんな印象を持っていますか？ なぜトモリを再びチームに戻したのでしょうか？
    「カルディナーレやカルヴェッリとは毎日話しているので、彼らがここにいるのは普通のことです。あなたたちにとっては違っても、私にとってはそうです。補強にはとても満足しています。新しい選手たちは最高レベルで、今季を通して、そして将来に向けても助けになってくれるでしょう。それが私たちの目標です。ミランがどう機能しているかについても触れておきたいです。獲得する選手については、全員の考えが一致していなければなりません。誰か一人でも一致していなければ、その選手は獲りません。下した決断が最善になるよう、より多くの時間をかけて考えます。そしてこの夏は、それができていました。トモリ？ ガッビアに問題が起きていて、どのくらい続くか分かりません。プレシーズンのジラの状況に少し似ています。日程を見れば、私たちは10日間で4試合を戦わなければなりません。だからこそ、あらゆる事態に備えておきたいのです。いずれにしてもトモリは素晴らしい選手で、トレーニングでもしっかりやれているのを見ていました。私にとって優先されるのはチームであり、その時点では彼を再びスカッドに組み込むのが最善の選択だと考えました」


    ミランの補強に何点をつけますか？ また、前線でカマルダとラモスに並べる選手が必要ではないという考えに変わりはありませんか？
    「みんな点数をつけたがります。私の評価ですか？ 10点です。私の選手たちは世界最高です。なぜなら、私たちがスカッドに加えた全員が、この道に完璧に合っているからです。もちろん、異なる特徴を持つ選手について考えることもできますが、私はカマルダに出場機会を与えるべきだと思っています。ローテーションできる3人の選手と一緒にプレーすることもできます。時には、FWの特徴を変えることが助けになる場合もあります。シーズンを通して、すべてのポジションにあらゆる特徴を備えているチームなど世界のどこにもありません。私たちはカマルダを使います。あとは当然、試合次第です。勝てばすべて問題ないとなるでしょうし、負ければ何かしらの問題が出てくるでしょう。でも私は自分のチームに満足しています」

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  • ラビオ、モレイラ、キヴについて

    ラビオとモレイラを起用する時が来たと考えていますか？
    「様子を見ます。今日の時点で、明日の先発11人を話すことはありません。チーム内のローテーションという意味でも、明日先発する選手をこちらの中に留めておくことは重要です。モレイラは2週間トレーニングを積んでいます。先週より準備は整っています。選択肢のひとつですし、ラビオも同様で、2つのポジションで起用できます。なので、どの11人が先発になるかは見ていくことになります」 


    キヴがユヴェントス対ミランはスクデットを争う一戦ではないと言っていましたが、どう答えますか？
    「何もありません。私は自分たちの試合に集中しています。明日勝てば、他のチームと並んで首位に立つことになります。私は自分たち、そしてやるべき仕事に集中しています。ですから、この件について言うことは何もありません」 

    イタリアでの最初のビッグマッチを、どのように受け止めていますか？
    「自分にどれだけプレッシャーをかけるか次第だと思います。すべての試合に勝たなければいけないので、ビッグマッチが他の試合より重要だとは思っていません。プレシーズン中には勝てなかった試合もあり、その時点ですでにプレッシャーはありました。ビッグクラブには常にビッグマッチがあります。先週と比べて自分たちが成長したかを知るための良いテストになるでしょう。しかも、アウェーで素晴らしいチームと監督を相手にするのですから。私はとても楽しみにしていますし、自分のチームは準備ができていると思っています。私自身も準備はできています。私にとっては普段通りの仕事の日ですが、明日自分のチームを見るのが楽しみです」 


    キヴの言葉をチームを奮い立たせる材料として使えると考えていますか？ また、モレイラはウイングバックやトップ下の選手として見ていますか？
    「モレイラはウイングバックとして見ていますが、前目で使える試合もあるでしょうし、チュクウェゼと一緒に起用できる試合もあるでしょう。ローテーションできる選手はたくさんいます。キヴの言葉について言えば、もしミランで戦うにあたって、私たちがああした言葉をモチベーションに必要としているなら、自分たちに何か間違いがあるということです。ここ数年、私たちはもっと多くの努力を求められる順位でシーズンを終えてきました。やるべきことはたくさんあります。ファンに報い、このクラブをふさわしいレベルに戻さなければなりません。キヴの言葉でモチベーションを得る必要はありません。最も重要なのは、私にとってミランは世界最高のクラブだということです。しかし、この20年でコッパ・イタリアは0回、スクデットは2回しか勝っていません。何かがうまくいっていないし、それは分かっています。やるべきことは多く、取り組み、然るべき時期に目標へ到達しなければなりません。キヴが何を言おうと、他の誰が何を言おうと、私は気にしません。ただ、ここ何年もミランがミランでなかった理由に集中しなければならないのです。だからこそ、自分たちのチームに集中する方がいいし、他人が何を言うかを気にするべきではありません。私たちはこのチームをふさわしいレベルに戻すために働いています」 


    スパレッティはどんなタイプの監督ですか？ また、選手としても監督としてもユヴェントスに勝ったことがないのですか？
    「それは普通のことです。3バックと4バックの相手では、どのようにプレスをかけ、どのように攻撃するかが変わります。何かを変える必要はありますし、そうします。ただ、ユヴェントスがどう守るのかについて確信があるわけではありません。変わる戦術的な部分はいくつかあるでしょうが、プレシーズン中にもすでにやってきたことなので、こちらも変えていきます。スパレッティに説明は不要です。賢く、優れた資質があり、リーグを知っていて、彼のチームのプレーのさせ方も好きです。厳しい試合になるでしょう。まだ序盤ですが、この試合への準備ができていることは分かっています。いい試合になるでしょうし、監督としてユヴェントスに勝ったことはありませんが、選手としてはあります。監督として初めてそれをやる準備はできています」 


  • 日程について

    あなたの見方では、守備は改善していますか？ 今後の過密日程はしっかり確認していると思いますが、これは普通のことだとお考えですか？
    「ここまで過密な試合日程は、キャリアの中で一度も経験したことがない。プレミアリーグですらなかった。難しくなるだろうが、何人かの選手を休ませることもできるし、ローテーションも行う。そのために、これだけ多くの選手を起用できるようにしている。私にとって大事なのは、1月まで彼らを見極めること。そして、その後に何が起こるのかをしっかり理解することだ。守備について？ 私としては、トリノ戦ではトランジションをよりうまくコントロールできたが、ヴェネツィア戦ではそうではなかった。どの試合でも集中を維持しなければならない。私たちはボールを失った時に守備で大きな問題を抱えているのであって、守備の組織化そのものに問題があるわけではない。今週はかなり取り組んできたし、さらにパヴロヴィッチやマリオ（ギラ、編集部注）のように、自分たちを背番号10だと思っているセンターバックもいる。ヴェネツィア戦の出来には満足していないし、ユヴェントスのようなトップチーム相手にはもっと良いプレーをしなければならない」 

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