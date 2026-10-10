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ミラン、アモリム「今ここでタイトルを勝ち取るために来た。2年後や3年後ではない。4バック？ メンバーは同じで、細部の問題だ」

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ミラン、ルベン・アモリムがサッスオーロ戦を前日恒例の記者会見で展望する

各国代表戦による長い中断期間を経て、セリエAが再開する。 ミラン はレッジョ・エミリアのマペイ・スタジアムでサッスオーロと対戦。 ルベン・アモリムが前日恒例のミラネッロでの記者会見で、この一戦について語った。


2022年にはカタール・ワールドカップ期間中に長い中断がありました。マネジメントの面で、この中断は何をもたらしますか？ 
「皆さん、おはようございます。あまり大きくは変わらないと思っていますし、ポジティブになるかネガティブになるかはチームの状況次第です。負傷者が多ければ、選手を回復させるための時間をより確保できます。代表に行って全試合に出場するかどうかにもよります。厳しいことです。復帰後には多くの試合を戦わなければならないからです。逆のことも言えます。例えばコニ・デ・ウィンターのケースでは、彼はプレーしませんでした。代表戦で多くの選手を失いましたが、これは彼らが重要な存在だということでもあり、良いサインです。今はアクセルを踏み込まなければならないと私は強調してきました。次の試合は、我々のシーズンにとって重要になるからです」 

中断明けで戻ってきた選手たちの様子はどう見えましたか？ 
「選手たちは戻ってこられて喜んでいました。このクラブで一緒に過ごせることをうれしく思っている。つまり、ここが良い職場だということです。あとは状況次第です。我々の選手たちを見ると、試合に出た選手もいましたし、2試合だけにとどまってその後休めた選手もいました。これは非常にポジティブです。フィジカルコンディションを維持できたからです。サレマーケルスに問題がありました。ハッチンソンについては、一緒に取り組む時間を持つことができました。パドヴァとの親善試合もあり、新しいことを試すうえでポジティブでした。この中断期間の1分1分を有効に使いましたし、各代表に参加した選手たちも良い働きをしてくれました。ラモス、ジャシャリ、モレイラは3試合に出場し、右でも左でもプレーしました。これは我々にとって非常にポジティブです。準備はできていると思います。ただ、すべては次の試合次第です。だからこそ、明日は勝つことが重要です」 

  • ゴンサロ・ラモスと4バックについて

    ゴンサロ・ラモスについて：
    「監督としての私の考えは、1人の選手が個人としてより多くのゴールを決められるようにすることではなく、どうすればチームが最高のパフォーマンスを発揮できるか、ということだ。この試合の前にもそう話した。必要なのは、彼だけでなく、すべてのFWのためにより多くのチャンスを作ることだ。私はこの点について選手たちと取り組んできたし、今も取り組んでいる。確かに、他の監督たちから取り入れたものもあるが、私には私の考えがある。私の目標は、ラモスがより多くのゴールを決められる状況をどう作るかを理解することではなく、すべての試合に勝つことだ。彼が幸せで自信を持って戻ってきたことをとてもうれしく思うし、それがミランにとってプラスになることを願っている」 


    4バックの布陣を続ける考えですか。それが正しい形でしょうか？ 
    「試合や状況次第だ。重要なのは、いつ4でプレーし、いつ3でプレーするかを彼らが理解することだ。先発11人の名前を見れば、基本的には同じチームだと分かる。変わるのは小さな細部だが、それがチームのダイナミクスを変えることもある。他の監督たちは私たちの試合映像をすべて持っている。だから彼らを驚かせるために、新しいものを提示し、生み出すのは私の役目だ。明日に向けて頭にあるものは分かっているが、アクイラーニに知られてしまうので、ここでは言わない。それほど大きくは変わらない。選手たちには居心地よく感じてほしい」 

    あなたは指導者としてのアクイラーニを知っていますか？
    「覚えている。スポルティング時代だけではなく、彼のことは覚えている。ジョルジェ・ジェズスの下でプレーしていたことも知っているし、そのことについても話した。とても聡明だったことを覚えている。アプローチは非常にモダンだと感じる。センターバックの使い方には、ロベルト・デ・ゼルビの小さな影響も見て取れる。彼らはボールを保持したがるが、いつプレスをかけるべきかを判断する上でも非常に賢い。彼はサッカー界で素晴らしい未来を持つと思う」 

  • モレイラとチームについて

    モレイラの代表戦からはどんな示唆を得ましたか。どちらのサイドの方がより適していると感じますか。
    「いろいろなものを見ました。左ではよりダイレクトで、右ではより1対1や連係を狙います。相手次第でもあります。強いチーム相手には多く守らなければならず、実際に本当に多く守っていました。これは私にとって非常に重要です。モレイラの特徴は分かっています。良いスピードがあり、力強さもある。攻撃面では改善が必要ですが、両サイドでプレーできます。モレイラが両サイドでプレーするのを皆さんは見ることになるでしょう」 

    カマルダはここまでわずか8分間の出場です。今週にもすでに、より多くの出場機会を与える考えはありますか。この数カ月は、カマルダを頼りにできるかを見極めるうえで重要になりますか。 
    「新しい選手については、皆さんの後ろにいるカルディナーレに聞いてください（笑、編集部注）。私の唯一の焦点は、これから戦う試合です。非常にたくさんあります。なので、今の私にとって12月は存在しません。カマルダはもっとプレーします。私たちは、こなす試合数が少なく、休む時間がより多かった状況から来ています。カマルダは多くを学んでいますが、準備はできています。ここまでプレーしてきた時間よりも多くの出場時間を得ることになるでしょう。ここから12月までに何が起こるかは分かりません。私はただ、可能な限り多くの試合に勝ちたいだけです。そこが私の焦点です。代表チームの経験からも、多くローテーションすることは見て取れます。したがって、同じ11人で全試合を戦い続けるのは不可能です。初日から言ってきたことですが、私は彼に大きな期待をしていますし、彼はその価値を示すでしょう」

    シセはセンターフォワードとしてプレーできますか。マティッチと再会することにはどんな思いがありますか。
    「彼にはセンターフォワードとしてプレーする特徴があります。ただ、純粋なセンターフォワードではありませんが、特定の試合で私たちを助ける特徴を備えています。マティッチはトッププレーヤーであり、人間的にも素晴らしい人物です。私は彼と多くの時間を過ごすことができましたし、彼とたくさん話しました。彼と意思疎通できる数少ない一人だったからです。スピードは同じではありませんが、インテリジェンスはそうです。彼はチームに膨大な経験をもたらします。プレー時間の使い方、縦にパスを出すこと、相手からボールを奪うことにおいてです。彼にはまた会いたいですが、同時にそうでもありません。もちろん、試合後に抱擁を交わせることを期待していますし、その時には自分たちが勝っていることを願っています」 

    トモリ、ロフタス＝チーク、プリシッチ、ハッチンソンはコンディションを改善しましたか。
    「彼らはこれらの試合で非常に重要になるでしょう。私たちは親善試合があり、そこで彼らをさまざまなポジションで使いましたし、トレーニングでもそうでした。ディアワラとより多くの時間を過ごしました。トモリは、ギラがやっているようなことを少しやりました。彼らは私たちのシーズンにとって重要になるでしょう。プリシッチにとっては、残ることが重要でした。負傷明けで、何分かプレーし、その後先発しましたが、回復と彼のコンディションを管理することができました。彼らは非常に重要になるでしょう」 

  • セリエのレベルと、タイトル獲得への思い

    より長いプロセスが必要ですか。それとも、このミランにはまだ優勝できる力があると確信していますか？ 一方で、セリエAについてはどう考えていますか？
    「考え方は常にタイトルを勝ち取ることです。どれくらい時間がかかるかは分かりませんが、それを実現するためのステップを考えなければなりません。もちろん、ミランで仕事をしている以上、3年後に勝たなければならない、あるいは勝てると言うことはできません。今、この現在に目を向けなければいけません。たどるべき段階があります。それが目標ですが、このリーグには素晴らしいチームがいくつもあります。今年のセリエAを見れば、変わりつつあるのが分かります。審判のルールによって笛が少なくなり、メディカルスタッフが入る頻度も減って、その分よりプレーできるようになっています。0-0について不満を言う人は多かったですが、今は多くの試合が行われています。90分間ずっと低いブロックで戦うチームはもうありません。ヴェネツィアは結果のせいで最下位ですが、ピッチ全体でプレスをかけるチームです。監督たちや選手たちのクオリティーには驚かされました。私はここにいるのが好きですし、自分の役割を果たしたいと思っています。ミランでは家にいるような気持ちですし、光栄に思っています。セリエAは非常に優れたリーグです。時には国内リーグが正当に評価されていないこともあります。試合の準備をするのは楽しいですが、さまざまなチームのことがあるので頭の中には考えることもたくさんあります」。 

    この最初の5試合で何を見て、4バックを選ぶに至ったのでしょうか？ ザカリーは1月に復帰の可能性があるのでは？ それからイタリア語については？
    「もし私がミランの別のスタッフだったら、イタリア語で話すのは簡単だったでしょう。でも、私が言うことはとても重要なんです。申し訳ありませんし、残念に思っています。ただ、試合後の場ではカペッロ監督と話さなければならないと分かっています。私がイタリア語を話したほうがいいのは分かっていますが、私は考えながら話さなければいけません。ですから、自分が言うことが何らかの形で問題を生んだり、利用されたりするかもしれないとは考えられません。自分が心地よくいられることは重要です。それも私の仕事の一部ですから。4バックですか？ ここ最近の試合で見たのは、より大きな流動性でした。私が見たのは、こうしたポジションとこの自由が、チームにより良いプレーを可能にしているということです。ベンフィカ戦ではボール保持が増えたのが見て取れましたが、一方で流動性の欠如もありました。この変更は必要なものでした。より良くプレーするためではなく、違う形でプレーするためです。この形を続けるかどうかは分かりませんが、勝つための手段の一つです。アテカメですか？ 彼については、他のレンタル移籍中の選手たちと同じように追っています。シーズン当初、彼はどちらかといえばモレイラのような存在だと見ていました。状況が変わるかどうかは分かりません。サッカーはそういうものです。フォンセカの下で非常にうまくやっていますし、その先は今後見ていきます」。 

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