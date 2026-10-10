モレイラの代表戦からはどんな示唆を得ましたか。どちらのサイドの方がより適していると感じますか。

「いろいろなものを見ました。左ではよりダイレクトで、右ではより1対1や連係を狙います。相手次第でもあります。強いチーム相手には多く守らなければならず、実際に本当に多く守っていました。これは私にとって非常に重要です。モレイラの特徴は分かっています。良いスピードがあり、力強さもある。攻撃面では改善が必要ですが、両サイドでプレーできます。モレイラが両サイドでプレーするのを皆さんは見ることになるでしょう」

カマルダはここまでわずか8分間の出場です。今週にもすでに、より多くの出場機会を与える考えはありますか。この数カ月は、カマルダを頼りにできるかを見極めるうえで重要になりますか。

「新しい選手については、皆さんの後ろにいるカルディナーレに聞いてください（笑、編集部注）。私の唯一の焦点は、これから戦う試合です。非常にたくさんあります。なので、今の私にとって12月は存在しません。カマルダはもっとプレーします。私たちは、こなす試合数が少なく、休む時間がより多かった状況から来ています。カマルダは多くを学んでいますが、準備はできています。ここまでプレーしてきた時間よりも多くの出場時間を得ることになるでしょう。ここから12月までに何が起こるかは分かりません。私はただ、可能な限り多くの試合に勝ちたいだけです。そこが私の焦点です。代表チームの経験からも、多くローテーションすることは見て取れます。したがって、同じ11人で全試合を戦い続けるのは不可能です。初日から言ってきたことですが、私は彼に大きな期待をしていますし、彼はその価値を示すでしょう」

シセはセンターフォワードとしてプレーできますか。マティッチと再会することにはどんな思いがありますか。

「彼にはセンターフォワードとしてプレーする特徴があります。ただ、純粋なセンターフォワードではありませんが、特定の試合で私たちを助ける特徴を備えています。マティッチはトッププレーヤーであり、人間的にも素晴らしい人物です。私は彼と多くの時間を過ごすことができましたし、彼とたくさん話しました。彼と意思疎通できる数少ない一人だったからです。スピードは同じではありませんが、インテリジェンスはそうです。彼はチームに膨大な経験をもたらします。プレー時間の使い方、縦にパスを出すこと、相手からボールを奪うことにおいてです。彼にはまた会いたいですが、同時にそうでもありません。もちろん、試合後に抱擁を交わせることを期待していますし、その時には自分たちが勝っていることを願っています」

トモリ、ロフタス＝チーク、プリシッチ、ハッチンソンはコンディションを改善しましたか。

「彼らはこれらの試合で非常に重要になるでしょう。私たちは親善試合があり、そこで彼らをさまざまなポジションで使いましたし、トレーニングでもそうでした。ディアワラとより多くの時間を過ごしました。トモリは、ギラがやっているようなことを少しやりました。彼らは私たちのシーズンにとって重要になるでしょう。プリシッチにとっては、残ることが重要でした。負傷明けで、何分かプレーし、その後先発しましたが、回復と彼のコンディションを管理することができました。彼らは非常に重要になるでしょう」