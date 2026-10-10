各国代表戦による長い中断期間を経て、セリエAが再開する。 ミラン はレッジョ・エミリアのマペイ・スタジアムでサッスオーロと対戦。 ルベン・アモリムが前日恒例のミラネッロでの記者会見で、この一戦について語った。
2022年にはカタール・ワールドカップ期間中に長い中断がありました。マネジメントの面で、この中断は何をもたらしますか？
「皆さん、おはようございます。あまり大きくは変わらないと思っていますし、ポジティブになるかネガティブになるかはチームの状況次第です。負傷者が多ければ、選手を回復させるための時間をより確保できます。代表に行って全試合に出場するかどうかにもよります。厳しいことです。復帰後には多くの試合を戦わなければならないからです。逆のことも言えます。例えばコニ・デ・ウィンターのケースでは、彼はプレーしませんでした。代表戦で多くの選手を失いましたが、これは彼らが重要な存在だということでもあり、良いサインです。今はアクセルを踏み込まなければならないと私は強調してきました。次の試合は、我々のシーズンにとって重要になるからです」
中断明けで戻ってきた選手たちの様子はどう見えましたか？
「選手たちは戻ってこられて喜んでいました。このクラブで一緒に過ごせることをうれしく思っている。つまり、ここが良い職場だということです。あとは状況次第です。我々の選手たちを見ると、試合に出た選手もいましたし、2試合だけにとどまってその後休めた選手もいました。これは非常にポジティブです。フィジカルコンディションを維持できたからです。サレマーケルスに問題がありました。ハッチンソンについては、一緒に取り組む時間を持つことができました。パドヴァとの親善試合もあり、新しいことを試すうえでポジティブでした。この中断期間の1分1分を有効に使いましたし、各代表に参加した選手たちも良い働きをしてくれました。ラモス、ジャシャリ、モレイラは3試合に出場し、右でも左でもプレーしました。これは我々にとって非常にポジティブです。準備はできていると思います。ただ、すべては次の試合次第です。だからこそ、明日は勝つことが重要です」